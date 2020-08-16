葉壽山自認高雄敗選難辭其咎 議員：打掉重練
2020高雄市長補選結果出爐
國民黨主席江啟臣明天將召集黨內主管開會，進行敗選檢討，高雄市黨部主委莊啟旺、組發會主委葉壽山被點名要為敗選負責。國民黨高雄市議員黃紹庭說，檢討究責可無上限，但黨內鬥爭不能無上限，點名誰下台，對檢討問題沒幫助。
葉壽山說，輔選是組發會的重責，以勝選為目標，他身為輔選重要幹部，敗選難辭其咎。他說，一場選戰方方面面都要到位，雖然過程中大家都有努力，但選舉結果讓支持者失望，他願意負起責任。
藍營在高雄從2018市長選舉、總統大選到市長補選，選票一路下滑，牽動兩年後的議員席次，如何重振士氣？有藍營議員說，黨要有打掉重練的決心，扎根基層，贏回年輕人好感，培育人才，不能再說空話。
國民黨議員邱于軒說，雖然市長補選是一場不對稱戰爭，要贏相當艱困，但藍營失去高雄執政權，必須痛定思痛，接下來議會是藍營主要戰場，要多關心民生議題，問政品質、團結作戰力等，都要展現企圖心，才能贏回市民的信賴與支持。
文化大學廣告系教授鈕則勳說，國民黨要成為強而有力的在野黨，發揮監督制衡力量，才能讓選民對藍營印象改觀；培養人才、選才途徑也是改革重點，挑產品很重要，產品決定一切，要挑脫傳統取才路徑，提出讓人耳目一新人選，才能鞏固基本盤，並爭取中間選民、年輕選票支持。
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