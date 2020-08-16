高市長補選補助款 陳其邁比李眉蓁多領1千多萬

高雄市長補選結果出爐，民進黨候選人陳其邁以七成得票率獲勝，國民黨候選人李眉蓁得票率兩成四。依據選罷法規定，陳其邁可領2千多萬補助款，李眉蓁則是700多萬，兩人差距約1270萬，民眾黨候選人吳益政未跨過門檻沒有補助。

2020第三屆高雄市長補選，民進黨陳其邁得票數67萬1804票，得票率70.03％；民眾黨吳益政得票數3萬8960票、 得票率4.06％；國民黨李眉蓁得票數24萬8478、得票率25.90％。高市選委會表示，陳其邁與李眉蓁都能領取選票補助款。