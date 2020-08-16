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高市長補選補助款 陳其邁比李眉蓁多領1千多萬

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長當選人陳其邁可領2015萬4120元選票補助款。圖／本報資料照
高雄市長當選人陳其邁可領2015萬4120元選票補助款。圖／本報資料照

高雄市長補選結果出爐，民進黨候選人陳其邁以七成得票率獲勝，國民黨候選人李眉蓁得票率兩成四。依據選罷法規定，陳其邁可領2千多萬補助款，李眉蓁則是700多萬，兩人差距約1270萬，民眾黨候選人吳益政未跨過門檻沒有補助。

2020第三屆高雄市長補選，民進黨陳其邁得票數67萬1804票，得票率70.03％；民眾黨吳益政得票數3萬8960票、 得票率4.06％；國民黨李眉蓁得票數24萬8478、得票率25.90％。高市選委會表示，陳其邁與李眉蓁都能領取選票補助款。

依據「公職人員選舉罷免法」規定，若以每票30元計算，陳其邁可領2015萬4120元、李眉蓁745萬4340元，吳益政因得票數未超過當選人陳其邁票數的三分之一選票（約22萬多票），未能領取選舉補助款。

李眉蓁可領745萬4340元選票補助款。圖／本報資料照
李眉蓁可領745萬4340元選票補助款。圖／本報資料照

陳其邁 得票率 李眉蓁

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