高雄市長補選 老翁選票蓋私章 情急撕票觸法

高雄市長補選昨天投票，左營區、三民區發生零星狀況。73歲陳姓老翁疑手誤在選票蓋私章，情急下將選票對半撕毀，沒想到大意觸法。在另一投票所，34歲張姓男子疑因好奇心想拍選票留念，被選務人員逮到違規。

另，三民區鼎金國中投票所，62歲徐姓男子上午投票後就同步側錄選舉人進出投票所情況，聲稱要協助蒐證投票秩序，下午仍遲遲未離去，與66歲鄭婦、35歲張婦在教室外逗留。他們在投開票所30公尺管制範圍內，警方不敢大意，上前盤查發現徐在教室外矮牆上偷設密錄器，還用帽子遮掩，只露出鏡頭，疑想攝錄投票出入狀況。

警方上前制止徐男等人，張婦、鄭婦出示證件，澄清「只是在聊天」，警方認定徐男涉嫌違反選罷法。

高雄市選委會選監小組召集人孫立展說，過去有失智老人或手抖民眾不小心撕破選票，有不罰前例，但若是故意，將裁罰5千元以上、5萬元以下罰鍰。