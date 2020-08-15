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得票數未衝高 陳其邁要拚出政績為連任鋪路

聯合報 / 記者蔡孟妤楊濡嘉／高雄即時報導
陳其邁（中）15日以67萬票贏得高雄市長補選，晚間到競選總部致詞並表達感謝。 記者林澔一／攝影
陳其邁（中）15日以67萬票贏得高雄市長補選，晚間到競選總部致詞並表達感謝。 記者林澔一／攝影

高雄市長補選，民進黨候選人陳其邁67萬票當選，未能超越2018年的74萬票。不過陳其邁得票率有7成，遠勝國民黨候選人李眉蓁。李眉蓁知名度低、論文風暴重創形象，對藍軍支持者缺乏號召力，最終未能成功催出選票，基本盤崩盤。

陳其邁選前一周大打「鄉情牌」和「年輕牌」，呼籲高雄人返鄉投票，請受年輕人歡迎的綠營人士助選、上年輕人肯定的節目受訪等，全面搶灘帶動選舉熱氣。

此外，陳其邁從2018年高雄市長選舉敗選後，改變選舉策略，塑造「暖男」形象，學前市長韓國瑜親民作風，並經常直播，大打空戰，也成功凝聚年輕選票。

藍營人士感嘆，罷韓氛圍未完全消散，國民黨也未能跳脫泥淖，選戰策略錯誤，提名知名度不高的李眉蓁，李明顯未做好參選準備。有支持者在看完開票後說，李眉蓁缺乏像韓國瑜那樣的感染力，加上選情懸殊，可能很多人「懶得投票了」。

陳其邁這次參選整合民進黨各派系，「安內」後全力「攘外」，每天勤跑行程，不斷向與選民握手、合照。但投票率仍未衝高，「罷韓成功了，就看陳其邁自己努力了」罷韓投票很積極的年輕選民中，聽到不少這樣的聲音，補選熱度不如罷韓。

而前市長韓國瑜選前之夜現身，但或許是太晚現身，效益來不及發酵，又或許是李眉蓁不等於韓國瑜，未能成功將韓粉票，移轉到李眉蓁身上，得票不見起色。

此外，在「西瓜效應」影響下，不少淺藍基層倒向陳其邁；他穩住綠營基本盤，更吸納淺藍支持者，加上高雄中間選民對民眾黨的信任不足，最後無懸念勝出。

陳其邁勝選，但未來2年施政，要面對由國民黨占多數席次的高雄市議會，他必須在2年任期拚出成績，以免之後尋求連任，遭遇黨內和對手政黨的質疑挑戰。

高雄市長補選，民進黨候選人陳其邁67萬票當選。記者林澔一／攝影
高雄市長補選，民進黨候選人陳其邁67萬票當選。記者林澔一／攝影

陳其邁 韓國瑜 李眉蓁

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