高市長補選／兩度深深躹躬謝市民和對手 陳其邁：拜託嚴格監督我
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高雄市長補選結果確定，民進黨候選人陳其邁以67萬票勝選，陳其邁和太太吳虹及競選團隊在6時20站上競選總部前的演講台，兩度向群眾深深鞠躬，感謝每一位市民對他的支持；對於民眾黨候選人吳益政和國民黨李眉蓁兩位競爭對手，陳感謝他們在選舉過程中展現政治家的風範。
陳其邁在支持者的歡呼下，和太太、競選團隊站上演講台，一開口即說「謝謝大家」，深深一鞠躬表達感謝。
他說，上台之前接到了吳益政的電話，也看到了李眉蓁對他的祝福，他首先要感謝在這次參加市長補選的候選人，他們在選舉的過程展現了政治家的風範；3人的立場也許不同、主張也許不一樣，但是他相信經過這次市長補選，彼此包容，今天選舉結束之後，就是「我們高雄人」團結的開始。
他接著感謝所有市民朋友，不管是支持哪一位候選人，都是高雄希望的開始；他的內心充滿了無限感激，在這座偉大的城市，有大家禍福與共、生死相依的市民朋友，在這一年多來攜手一起走過；就如同今天的天氣一樣，也許過程風風雨雨，也許過程爭吵不斷，但是民主的可貴，就是在民主的過程裡面，彼此的包容、彼此的學習、彼此的欣賞。
他說，從今天開始，也會用最謙卑的態度來向支持兩位對手的所有市民朋友學習，假如做得不好、假如不夠努力，要拜託大家同樣的用最嚴格的標準來監督他；因為大家的監督、批評都是希望他能夠有更好的機會，讓他有更好的能力來學習反省。他再次市民朋友深深一鞠躬，再表達感謝之意。
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