快訊

高雄市長補選出爐／哪區最挺新市長？38行政區得票解構

67萬票當選高雄市長 陳其邁高喊4優先：引擎已經發動

李眉蓁落敗 江啟臣穩定軍心：2022高雄，國民黨必將再起！

聯合報 / 記者王昭月蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長補選落幕，國民黨候選人李眉蓁落敗，黨主席的江啟臣晚間發表談話，他表示，可以失敗，絕不失志。 2022高雄，國民黨必將再起！記者劉學聖／攝影
高雄市長補選落幕，國民黨候選人李眉蓁落敗，黨主席的江啟臣晚間發表談話，他表示，可以失敗，絕不失志。 2022高雄，國民黨必將再起！記者劉學聖／攝影

高雄市長補選落幕，國民黨候選人李眉蓁落敗，黨主席的江啟臣晚間發表談話，他表示，可以失敗，絕不失志。 2022高雄，國民黨必將再起！

江說，高雄市民再一次做出他們的選擇，國民黨除了尊重高雄市民選擇外，也期望陳其邁先生記得高雄市民對於陳市長的期待與付託，認真實現對於高雄市民的政見！

失敗可以有很多理由，很多因素，更重要的是，要在失敗中找到成長的養分，要從挫敗中尋求新的定位與立足點。國民黨是從錯誤中學習的政黨，更是不畏艱險，在打擊中茁壯的政黨。今天的投票結果，不是高雄市民對於國民黨的否定，而是高雄市民對國民黨的鞭策。我們要記得鞭策時的痛楚，才能更堅定改革的決心！

江表示， 國民黨，沒有跌倒了，就坐在地上哭鬧的傳統！ 我們要立刻起身前進！ 國民黨，沒有失敗了，就拒絕改革的空間！ 我們要堅持改革的路線！

從六月六日的喪志悲痛到最後化悲痛為力量，我要感謝所有的人，謝謝各位在黨陷入困境時都能伸出雙手，放下恩怨情緒，轉為正能量。讓我們在七月三十一日，承載許崑源議長的志業，守住高雄市議會議長，繼續堅守議會多數黨守護市民的承諾。

面對市長補選這場硬仗，我們更看到了國民黨各個世代各司其職，各自在選戰中發揮所長。尤其提名眉蓁的初心，就是期盼讓年輕世代知道自己責任所在，不是在乎眼前得失，而是要學習勇敢站出來承擔。

這樣的奮戰態度，正是國民黨所需要的，也是國民黨將持續前進的方向。今天過後，國民黨將重新站穩腳步，扮演稱職的在野黨角色，強力監督市政，持續培育人才。

江表示，他要拜託高雄市議會曾麗燕議長、陸淑美副議長，還有包含李眉蓁在內的所有的黨團議員，立即轉換心態，延續過去市政團隊的施政標準，強力監督市政，以高雄市政發展為念，以高雄市民需求為念，回報高雄市民的期待。

他也要謝謝眉蓁的勇敢承擔、謝謝所有參與這次補選夥伴們的辛勞。難過今晚就好，明天繼續捲起袖子，迎向更多挑戰。

「 我們不怕失敗，我們更勇於反省」，江表示，今天的挫折，是2022國民黨在高雄再起的養分！有人說，這次失敗，民進黨將在高雄再度長期執政。我們會用決心和打不倒的勇氣，擊破這樣的説法。

從今天，就從此刻開始前進奔跑！國民黨會用行動贏回高雄市民的支持，2022贏回高雄！

高雄市長補選落幕，國民黨候選人李眉蓁落敗，黨主席的江啟臣晚間發表談話，他表示，可以失敗，絕不失志。 2022高雄，國民黨必將再起！記者劉學聖／攝影
高雄市長補選落幕，國民黨候選人李眉蓁落敗，黨主席的江啟臣晚間發表談話，他表示，可以失敗，絕不失志。 2022高雄，國民黨必將再起！記者劉學聖／攝影
高雄市長補選落幕，國民黨候選人李眉蓁落敗，黨主席的江啟臣晚間發表談話，他表示，可以失敗，絕不失志。 2022高雄，國民黨必將再起！記者劉學聖／攝影
高雄市長補選落幕，國民黨候選人李眉蓁落敗，黨主席的江啟臣晚間發表談話，他表示，可以失敗，絕不失志。 2022高雄，國民黨必將再起！記者劉學聖／攝影
高雄市長補選落幕，國民黨候選人李眉蓁落敗，黨主席的江啟臣晚間發表談話，他表示，可以失敗，絕不失志。 2022高雄，國民黨必將再起！記者劉學聖／攝影
高雄市長補選落幕，國民黨候選人李眉蓁落敗，黨主席的江啟臣晚間發表談話，他表示，可以失敗，絕不失志。 2022高雄，國民黨必將再起！記者劉學聖／攝影
高雄市長補選落幕，國民黨候選人李眉蓁落敗，黨主席的江啟臣晚間發表談話，他表示，可以失敗，絕不失志。 2022高雄，國民黨必將再起！記者劉學聖／攝影
高雄市長補選落幕，國民黨候選人李眉蓁落敗，黨主席的江啟臣晚間發表談話，他表示，可以失敗，絕不失志。 2022高雄，國民黨必將再起！記者劉學聖／攝影

國民黨 高雄市 李眉蓁 江啟臣

延伸閱讀

高市長補選／李眉蓁總部媒體一度比支持者多 目前票數落後

高市長補選／開票前20分鐘陳其邁暫領先 李眉蓁吳益政苦苦追趕

高雄滂沱大雨 李眉蓁競總未見人潮

陪李眉蓁投票 江啟臣：平常心、有信心

相關新聞

補選開票結果／得票率破7成！陳其邁拿下67萬票當選高雄市長

《聯合新聞網》提供高雄市長補選即時開票實況、最新票數統計，以及該次選舉詳盡的相關圖表分析。

67萬票當選高雄市長 陳其邁高喊4優先：引擎已經發動

高雄市長補選結果，民進黨陳其邁勝選，獲得67萬1804票，得票率7成多。陳其邁在民眾黨候選人吳益政、國民黨李眉蓁都開過記...

高市長補選／落後陳其邁42萬票 李眉蓁晚間6點由江啟臣陪同宣布敗選

開票近2小時，國民黨李眉蓁得票遠落後民進黨對手陳其邁，競總氣氛低迷，國民黨主席江啟臣稍後6點將陪李眉蓁開記者會，發表敗選...

高市長補選／這次換韓國瑜對陳其邁說恭喜 也期許建立清廉團隊

高雄市長補選由民進黨陳其邁勝出，陳其邁王子復仇達陣，這次換前市長韓國瑜對他道賀。韓國瑜說，恭喜陳其邁獲得高雄市民的授權，...

李眉蓁落敗 江啟臣穩定軍心：2022高雄，國民黨必將再起！

高雄市長補選落幕，國民黨候選人李眉蓁落敗，黨主席的江啟臣晚間發表談話，他表示，可以失敗，絕不失志。 2022高雄，國民黨...

輸陳其邁逾40萬票 李眉蓁：有遺憾沒委屈

高雄市長補選今天投票，國民黨徵召候選人李眉蓁大輸綠營對手陳其邁40多萬票。李眉蓁承認敗選，並表示，選舉有遺憾但沒委屈；至...

高市長補選／兩度深深躹躬謝市民和對手 陳其邁：拜託嚴格監督我

高雄市長補選結果確定，民進黨候選人陳其邁以67萬票勝選，陳其邁和太太吳虹及競選團隊在6時20站上競選總部前的演講台，兩度...

高雄市長的最後一哩路 陳其邁走了15年

2005年陳其邁代理市長時，曾許下個一夢，要成為民選高雄市長。沒想到這條路一走就是15年，歷經國內外、中央歷練及敗選失利...

高雄市長補選開票完成 陳其邁得67萬1804票

高雄市長補選結果確定，民進黨候選人陳其邁以67萬1804票勝選，得票率70.03% ，國民黨李眉蓁得票24萬8478票，...

高市長補選／總投票率4成1 陳其邁得票數未突破上次參選票數

高雄市長補選結果出爐，民進黨高雄市長候選人陳其邁在2018年選舉獲得74萬，對手國民黨韓國瑜以89萬票獲勝。此次高雄市長...

高雄市長補選藍綠白未達標 謝龍介：算是「三輸」

高雄市長補選落幕，民進黨候選人陳其邁當選，但陳其邁得票未超越罷韓93萬票，也低於2018年自己市長選舉的74萬票。國民黨...

高雄市長補選／對比2018選舉 陳其邁少了7萬張票、得票率大增

高雄市長補選今天進行投票和開票，民進黨推派的候選人陳其邁以671,804票勝選，得票率70.03% 。 這是陳其邁第二度參加高雄市長選舉，第一次是2018年，以74.2萬票敗給89.2萬票的韓國

熱門新聞

補選開票結果／得票率破7成！陳其邁拿下67萬票當選高雄市長

韓國瑜站台喊 讓陳其邁當行政院長「高雄買一送一」

高雄市長補選投票冷 直至下午投票率僅3成4

春露3年大變身？ 孫大千批民進黨「把台灣當成是我家」

韓國瑜選前之夜忽講「鵝蛋」 侯友宜：不懂跟選舉有何關係

市長補選投票脫序連連 他蓋錯票「處理廢紙」撕毀觸法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。