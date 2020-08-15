李眉蓁落敗 江啟臣穩定軍心：2022高雄，國民黨必將再起！

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高雄市長補選落幕，國民黨候選人李眉蓁落敗，黨主席的江啟臣晚間發表談話，他表示，可以失敗，絕不失志。 2022高雄，國民黨必將再起！

江說，高雄市民再一次做出他們的選擇，國民黨除了尊重高雄市民選擇外，也期望陳其邁先生記得高雄市民對於陳市長的期待與付託，認真實現對於高雄市民的政見！

失敗可以有很多理由，很多因素，更重要的是，要在失敗中找到成長的養分，要從挫敗中尋求新的定位與立足點。國民黨是從錯誤中學習的政黨，更是不畏艱險，在打擊中茁壯的政黨。今天的投票結果，不是高雄市民對於國民黨的否定，而是高雄市民對國民黨的鞭策。我們要記得鞭策時的痛楚，才能更堅定改革的決心！

江表示， 國民黨，沒有跌倒了，就坐在地上哭鬧的傳統！ 我們要立刻起身前進！ 國民黨，沒有失敗了，就拒絕改革的空間！ 我們要堅持改革的路線！

從六月六日的喪志悲痛到最後化悲痛為力量，我要感謝所有的人，謝謝各位在黨陷入困境時都能伸出雙手，放下恩怨情緒，轉為正能量。讓我們在七月三十一日，承載許崑源議長的志業，守住高雄市議會議長，繼續堅守議會多數黨守護市民的承諾。

面對市長補選這場硬仗，我們更看到了國民黨各個世代各司其職，各自在選戰中發揮所長。尤其提名眉蓁的初心，就是期盼讓年輕世代知道自己責任所在，不是在乎眼前得失，而是要學習勇敢站出來承擔。

這樣的奮戰態度，正是國民黨所需要的，也是國民黨將持續前進的方向。今天過後，國民黨將重新站穩腳步，扮演稱職的在野黨角色，強力監督市政，持續培育人才。

江表示，他要拜託高雄市議會曾麗燕議長、陸淑美副議長，還有包含李眉蓁在內的所有的黨團議員，立即轉換心態，延續過去市政團隊的施政標準，強力監督市政，以高雄市政發展為念，以高雄市民需求為念，回報高雄市民的期待。

他也要謝謝眉蓁的勇敢承擔、謝謝所有參與這次補選夥伴們的辛勞。難過今晚就好，明天繼續捲起袖子，迎向更多挑戰。

「 我們不怕失敗，我們更勇於反省」，江表示，今天的挫折，是2022國民黨在高雄再起的養分！有人說，這次失敗，民進黨將在高雄再度長期執政。我們會用決心和打不倒的勇氣，擊破這樣的説法。