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發表落選感言 李眉蓁：盼陳市長讓高雄重回榮耀

陳其邁奪67萬票拿下高市長寶座 得票率破陳菊紀錄

高市長補選／藍軍基本盤恐不保 藍營：拉韓粉也沒救

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁競選總部，聚集支持者關心開票。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁競選總部，聚集支持者關心開票。記者劉學聖／攝影

高雄市前市長韓國瑜不計個人毀譽，在選前之夜情義相挺，替國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁站台，但李眉蓁得票似仍難保3成基本盤，藍營缺乏投票熱情。藍營人士認為，韓已有拉抬選情，但天氣不穩、對候選人認同度不夠，導致基本盤不保。

高雄市選委會預估這次補選投票率約42%，下午4點開票後，民進黨候選人陳其邁得票一路遙遙領先。

有地方人士透露，韓粉預估約16萬人，國民黨黨中央一度傳出此次選舉李眉蓁預估得票最糟15萬票，因此極力勸說韓出面，盼能拉高李眉蓁得票。「但國民黨已大崩盤，拉韓粉也沒救了」。

一名藍營人士說，「民眾黨的票被拉下來了」，此次選舉得票率低於政黨票得票率，民眾黨得票不如預期，證明藍軍沒有被民眾黨分票，不過藍軍基本盤確實已被打破，很多人對候選人沒有認同感，甚至不滿意，不少團體選前「西瓜偎大邊」倒向陳其邁，或乾脆不去投票。

此外，藍營人士說，高雄投票日天氣不穩定，不時下起滂沱大雨，天氣對傳統藍軍支持者影響大，「對候選人缺乏認同，又逢大雨，均降低藍軍投票率」。

國民黨高雄市議員邱于軒說，「先天不良、後天失調」，罷韓後，高雄藍軍氣氛低迷，支持者熱情不起來，加上選舉時間被壓縮，選舉步驟略顯凌亂，「但大家都盡力了」。

邱于軒說，選後不需要粉飾太平的檢討，但要好好思考，在後韓國瑜時代的高雄，後續人才培養的問題，才是最重要的。

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投票率 高雄市 韓國瑜 李眉蓁

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