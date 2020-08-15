高市長補選／高雄「章魚哥」開票完成 陳其邁獲7成票數

第三屆高雄市長補選結果今日揭曉，有「高雄章魚哥」之稱的正義里在開票一小時後情勢底定，開票結果顯示，民進黨候選人陳其邁得票數807票，國民黨籍候選人李眉蓁268票，陳的得票率約7成。

高雄市苓雅區正義里有「高雄章魚哥」之稱，共有2個投開票所，過去多次開票結果與大選勝負吻合，外界可從這個總票數僅2千多票的行政區預測大選結果。今年6月罷免投票，正義里投票數2352，1075票同意罷免、17票不同意。

高雄市今天市長補選，投票作業下午4時結束，選務人員整理完票匭後隨即開票。有高雄市「章魚哥」之稱的指標里苓雅區正義里完成開票，民進黨陳其邁807票、民眾黨吳益政63票、國民黨李眉蓁268票，無效票2張。

2018年高雄市長選舉，韓國瑜在正義里的得票數50.6%、陳其邁49.4%，相較整體開票數字，韓國瑜獲89萬2545票、得票率53.86%，陳其邁74萬2239票、得票率44.80%，成功預測勝負結果。