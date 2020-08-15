高市長補選／開票前20分鐘陳其邁暫領先 李眉蓁吳益政苦苦追趕

2020高雄市長補選 即時開票 ▪陳其邁vs.吳益政vs.李眉蓁決戰港都 即時開票票數報給你

高雄市長補選投票到下午4點截止，開票前20分鐘目前由民進黨陳其邁領先，國民黨李眉蓁、民眾黨吳益政則苦苦追趕中，三位候選人的競總也呈現兩樣情。

藍綠白大咖賣力催票，努力要炒熱選情，但補選選情冷，選民缺乏投票動力，今天整體投票率恐怕只有4成，陳其邁競選團隊總幹事趙天麟說，觀察一整天投票率確實不高，但與其他補選相比，已經不算低。

根據2018市長選舉結果，當時韓國瑜、陳其邁分別各獲逾2千萬元的選舉補助款。高雄市選委會總幹事駱邦吉說，補選結果出爐後，若候選人得票數達當選票數三分之一以上，可獲得每張票30元補助款。

高雄市選委會表示，對高雄市長補選結果，高雄市選委會預計18日開委員會審定後送中選會，中選會可能在21日公告，最快24日頒發當選證書給補選出的市長。中選會公告後10天內，新市長最遲8月31日要就職。