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高市長補選投票率偏低？ 許多投票所投票似不踴躍
2020高雄市長補選 即時開票
高雄市長補選投票到底有多少投票率，再過幾小時就能揭曉，包括綠營人士在內，估計可能不到五成，被視為「章魚里」之一的苓雅區正義里則估約4到5成，另有市區投票所初估只有二成左右的投票率。
「投票率好像不高！」高雄市今天下午雖有雨，上午天氣不錯，出了太陽，但許多投票所投票情形不佳。一名近午到苓雅區河南路一處投票所投票的婦女說，從她到這個票所投票以來，不但第一次完全不用排隊，投票時全票所還只有她一人，選務人員打趣說，可能很多人會趕在截止投票之前去投票。
這名婦女表示，她領選票時看到領票冊，好幾頁蓋的紅章（已領投）2、3個，也有1個的，領投情況不太理想。
綠營關心投票情況的人士仔細觀察，也發覺投票率「看起來」不到4成，進而預測如能達到4成5算不錯。正義里長劉銀連說，里內投票情形還可以，應有4成到5成左右。
高雄市選舉人數230萬1597人，如果投票率有5成，票數有115萬票左右，3位候選人各拿多少票，備受注目。這場投票到下午4時截止投票，高雄市選委會預計晚間7時之前完成開票。
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