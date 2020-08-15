高雄市長補選投票冷 直至下午投票率僅3成4
2020高雄市長補選 即時開票
第三屆高雄市長補選今天投票，各地投票情況並不踴躍，上午8點開放投票前有排隊人潮，去化之後就不需要排隊，有些投開票所甚至久久不見投票群眾上門，直至中午投票率還不到二成。高雄市選委會表示，直至下午2點，總投票率為三成四， 不到80萬人投票。
高市選委會統計，全高市選舉人數230萬1597人，直至下午2點止，全市投票率為三成四。據此換算， 不到80萬萬人完成投票。 今年6月罷免投票，高雄市投票人總數229萬9981人，96萬9259人投票，投票率40.83%，此次補選的投票數能否突破罷免投票還不得而知。
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