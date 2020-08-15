高雄市長補選／投票率較2018年掉三成 熱度小輸罷韓
2020高雄市長補選結果出爐
高雄市長補選今天進行投票和開票，民進黨推派的候選人陳其邁以671,804票勝選，得票率70.03%，大贏國民黨李眉蓁的248,478票以及民眾黨吳益政的38,960票。
綜觀歷屆高雄市長投票率，2010年為71.79％，2014年為66.44％，2018年為72.63％，平均為六七成，這次的高雄市長補選投票率僅有41.83%，甚至低於6月罷韓投票的42.14%。
比起例行選舉，補選的投票率向來偏低，大多介於4成～6成之間。歷屆的縣市長補選裡，投票率最高的是1999年的雲林縣長補選，原縣長蘇文雄病逝，最後由無黨籍的張榮味勝選，投票率高達69.15％。這次高市長補選投票率41.83%，在歷屆補選投票率裡約為中間值。
>>【專題報導】補選後勢力板塊震盪？圖解歷屆高雄市長選舉各黨派消長<<
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