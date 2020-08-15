高雄市長補選／對比2018選舉 陳其邁少了7萬張票、得票率大增

2020高雄市長補選 即時開票 ▪陳其邁橫掃67萬票當選高雄市長 看詳細開票數據

高雄市長補選今天進行投票和開票，民進黨推派的候選人陳其邁以671,804票勝選，得票率70.03% 。

這是陳其邁第二度參加高雄市長選舉，第一次是2018年，以74.2萬票敗給89.2萬票的韓國瑜。2020年6月韓國瑜遭罷免，陳其邁再度投入競逐高雄市長寶座的補選，8月15日擊敗國民黨的李眉蓁和民眾黨的吳益政，成功當選高雄市長。

陳其邁在2020年補選獲得671,804票，相較於2018年市長選舉的742,239票少了70,435票，也少於罷韓投票中的同意票939,090票。但在得票率方面卻是大幅提升，2018年陳其邁得票率為44.08%，2020年補選則突破七成，達到70.03%。

在投票前，陳其邁競選團隊總幹事趙天麟曾說，若將陳其邁當選票數設為今年6月罷韓的93萬9千票以上，目標相當高，但一定要衝，未來施政才能有高民意當後盾。