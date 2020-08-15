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即時開票／藍綠白爭奪高雄市長補選大位！決戰815今日揭曉

聯合新聞網 / 綜合報導

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今天是高雄市市長補選日，替補6月6日遭到罷免的前市長韓國瑜，選舉時間從早上8點到下午4點截止。市選委會預估開票作業預計晚上7時前結束，便能揭曉高雄市的新市長。

這次高雄市長補選，民進黨推出上次敗選的陳其邁準備甜蜜復仇，國民黨由家族在地勢力雄厚的議員李眉蓁出戰，民眾黨則向親民黨借將，派出五屆議員資歷的吳益政，究竟誰會獲得這次的勝利？

《聯合新聞網》提供高雄市長補選即時開票實況、最新票數統計，以及該次選舉詳盡的相關圖表分析，請見【高雄市長補選專題報導】

圖為高雄市長補選候選3人日前參加公辦政見會同台畫面，由左至右分別為李眉蓁、吳益政、陳其邁。圖／高雄市選委會提供
圖為高雄市長補選候選3人日前參加公辦政見會同台畫面，由左至右分別為李眉蓁、吳益政、陳其邁。圖／高雄市選委會提供

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