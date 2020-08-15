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高市長選前之夜 藍綠白大咖催票

聯合報 / 記者楊濡嘉王昭月徐白櫻林保光賴郁薇／高雄報導
高雄市前市長韓國瑜（右二）為李眉蓁（左二）站台時，喊出「讓陳其邁去當行政院長好不好？」。記者劉學聖／攝影
高雄市前市長韓國瑜（右二）為李眉蓁（左二）站台時，喊出「讓陳其邁去當行政院長好不好？」。記者劉學聖／攝影

高雄市長補選今天投票，昨晚選前之夜，國民黨候選人李眉蓁獲得前市長韓國瑜站台加持，韓訴求「買一送一」，市長投給李眉蓁，讓民進黨對手陳其邁去當行政院長。蔡英文總統力挺陳其邁，拜託市民這一票投給「市政重開機」。民眾黨候選人吳益政則有民眾黨主席柯文哲陪同掃街，吳益政質疑，國民黨只剩下韓國瑜最後一張王牌，顯示李眉蓁選情告急。

選前之夜大雨滂沱，卻澆不熄支持者的熱情。李眉蓁在台糖物流園區廣場舉辦造勢晚會，與韓國瑜選市長、選總統造勢地點相同，不少「韓家軍」上午就到場守候，即使下大雨也未離開。

韓拋買1送1 讓陳其邁去當閣揆

韓國瑜表示，兩年前縣市長大選，民進黨候選人蘇貞昌、陳其邁、林佳龍選輸都高升，行政院長蘇貞昌稱要補助高雄四千億，「我們不要」，他鼓勵市民「買一送一」，票投李眉蓁，讓陳其邁當行政院長。

國民黨主席江啟臣說，從六月到八月，兩個月打了三場選戰，民進黨就是要一直投到贏，什麼叫光榮投三次，拒絕貪腐才是光榮，「那個呷銅呷鐵的政黨，一定要阻擋下來」。

蔡喊市政重開機 酸韓「選錯人會誤事」

陳其邁在鳳山舉辦「高雄大邁進」晚會，會場一度水淹至腳踝，支持者穿輕便雨衣力挺。蔡英文壓軸致詞，猛酸韓國瑜「選錯人，會誤事」，這一票投給市政重開機。

蔡英文總統（中）表示，市長要選對的人，力挺陳其邁（右）。記者林澔一／攝影
蔡英文總統（中）表示，市長要選對的人，力挺陳其邁（右）。記者林澔一／攝影

蔡英文也說，被罷免的前市長又重出江湖，對選舉指指點點，能讓高雄重開機的非陳其邁莫屬。陳其邁不只會「路平、燈亮、水溝通」，還要拚出高雄的新未來，讓高雄當南部領頭羊。

吳益政批藍綠 都應再被拒絕一次

有別於藍綠辦大型晚會，吳益政由柯文哲陪車隊掃街拜票。吳說，陳其邁兩年前已經被高雄市民退貨，經過兩年，還是一副官派市長樣子的背稿機，值得再被拒絕一次；國民黨在今年也已經被高雄市民拒絕過了，高層毫無反省，這次提名李眉蓁，大家都看得出來是沒有準備好的讀稿機，如果韓國瑜站台讓李眉蓁當選，「那才是災難」，國民黨也值得再被拒絕一次。

民眾黨主席柯文哲（右）陪吳益政掃街到晚上。記者徐白櫻／攝影
民眾黨主席柯文哲（右）陪吳益政掃街到晚上。記者徐白櫻／攝影

柯文哲說，抱著平常心來助選，目標當然是希望拿下第一，希望台灣可以改變，高雄可以像他選台北市長時的訴求一樣「改變成真」。

韓國瑜 陳其邁 李眉蓁 吳益政 民進黨 柯文哲 蔡英文 江啟臣

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