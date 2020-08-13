尹立批韓團隊借體還魂 李眉蓁：綠視為2018復仇戰

高雄市長補選投票倒數，Wecare高雄發起人尹立今天質疑國民黨將補選操作為罷免補考，讓前市長韓國瑜借體還魂；藍營反駁，對手將補選視為2018的復仇戰，才口口聲聲都是韓國瑜。

「罷韓四君子」昨天站出來呼籲市民8月15日出門投票，守護光榮投票權利，別讓韓國瑜借體還魂。

Wecare高雄發起人尹立今天在臉書發文指出，選罷法第92條規定「被罷免人自解職之日起，四年內不得為同一公職人員候選人」；被罷免者不是罪犯，但在政治上算是罪人。

他質疑，國民黨團隊大辣辣以車隊掃街輔選，當事者還可能上選前之夜成為救星，讓罷韓四君子看不下去。他認為國民黨政治誠信更墮落，提出荒誕政見，甚至試圖將補選操作成罷免補考，要破壞罷免正當性。

對此，李眉蓁競選發言人呂謦煒回應，李眉蓁就是李眉蓁，不是任何其他人，李眉蓁會沿用好的政策與好的團隊，不分是誰的人，出發點是為高雄市民著想，不像對手陣營視之為2018年的復仇戰，口口聲聲都是韓國瑜。