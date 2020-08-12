吳益政來T館 館長飆罵各黨派網友狂鬥嘴：係在哭爸嗎？

高雄市長補選民眾黨候選人吳益政今晚參加館長陳之漢「誰來Talk館」直播，館長單刀直入先問「任邱毅助理案」與「詐領助理費案」，吳說明當時只是為了初競選議員而掛名助理，至於助理費案，法院也認為當年高雄市議會的助理費制度未有明確規範，導致訴訟爭議發生，所以僅判2個月並易科罰金，絕非詐領領。

館長想了解吳益政對香港事件的看法，吳益政表示，反對港版國安法、反對一國兩制，強調中國政府一意孤行，只會讓中國離全世界愈來愈遠，現在香港根本的問題是沒有遵守基本法。

陳之漢直接問吳益政到底是親中？還是反中？吳強調，「主體性很重要，你是什麼很重要。」若當選市長，當然會給香港難民幫助，高雄、整個台灣都是移民社會，先來的幫助後來的，理所應當。

台灣的房價壓得年輕人喘不過氣來，吳益政表示，建議政府用信用來貸款買閒置資產，做社會住宅，既創新，又能幫助人民解決問題。

館長好奇最近的「哭爸事件」原委，吳說，是因為行政院長蘇貞昌7月25日在高雄展覽館為陳站台造勢，他跟支持者在會場外以吊車拉起「還高雄人818億元、解決高雄人低薪問題」長型布條抗議，有民眾罵「褻世褻症（台語丟人現眼之意）」，吳則回罵了一句「哭爸膩啦！」他反省自己，即使是基於正義的理由，也不應該這樣回應，歹勢。