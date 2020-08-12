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陳其邁補選得票 阿扁說出中低高標三組數字

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
前總統陳水扁今天發文談陳其邁在高雄市長補選一役的高標、中標、低標得票。 圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁今天發文談陳其邁在高雄市長補選一役的高標、中標、低標得票。 圖／聯合報系資料照片

再過2天就是高雄市長補選投票，藍綠白三方把握分秒衝刺，被認為選情領先的民進黨候選人陳其邁決戰關頭陸戰、空戰並進，希望贏的漂亮。前總統陳水邊今天發文說，陳其邁得票究竟是罷韓贊成票的94萬高標，韓國瑜前年當選市長的89萬中標，還是陳其邁前年選市長落敗的得票74萬低標呢？端看投票率而定。

陳其邁競選團隊總幹事趙天麟說，若將陳其邁當選票數設為今年6月罷韓的93萬9千票以上，目標相當高，但一定要衝，未來施政才能有高民意當後盾。

陳水扁今天發文談到，前總統馬英九日前為國民黨候選人李眉蓁站台時曾說，陳其邁是被高雄市民否決過的人選，「民進黨一定要他當市長，到底何德何能？」

阿扁說，照馬英九邏輯，2012年參選總統落敗的蔡英文總統，是被民意否決過的人，但民進黨還是提名她投入2016年大選，而且還大贏國民黨朱立倫308萬票，這就是人民的選擇，不是哪個政治人物說了算。

陳其邁 民進黨 投票率 馬英九 高雄市 罷韓 國民黨 蔡英文 陳水扁 李眉蓁

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