影／陳其邁最新影片曝光！被問「何必再回來高雄選」他這樣答

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁「讓我為家鄉服務」最新競選影片今天晚上曝光，影片以2018年敗選的影片開場，傳達「想回家的心」，懇請民眾回家投票，「一起光榮投第三次」。

陳其邁競選影片開場先敘述2018年市長敗選後，他恭賀國民黨當選人韓國瑜的畫面；再談到要投入市長補選前被問到「何必再回來選？」陳其邁回應，「我猜他們不太懂想回家的心。」

他說，「我就是單純想和親如家人般的市民朋友，一起努力，追求這座城市的進步發展」。

影片中細數陳其邁過去1年半在行政院與行政團隊工作，從防治非洲豬瘟，到台商大舉回台投資，阻止新冠肺炎疫情蔓延等政績。並說明回家選舉的理由，懇請民眾回家投票，一起光榮投第三次。