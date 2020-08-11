快訊

蘇震清遭民進黨廉政會停權3年 中常委確定不保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄市長補選 農會水利會系統動向受關注

中央社 / 高雄11日電
農田水利法7月2日立法院三讀通過，水利會將自10月1日起成為公務機關，致水利會的政治傾向更趨保守。圖為七星農田水利會範圍水圳。記者胡經周／攝影
農田水利法7月2日立法院三讀通過，水利會將自10月1日起成為公務機關，致水利會的政治傾向更趨保守。圖為七星農田水利會範圍水圳。記者胡經周／攝影

高雄市長補選候選人最後選情衝刺，全面掃街拜票，基層農會和農田水利會系統也動起來，過去水利會多被視為偏藍的板塊，但修法改制後，投票傾向低調，而農民則期待加速智慧農業發展。

高雄農田水利會約有7萬名會員，早期農田水利會的政治立場多傾向國民黨，近年隨著民進黨執政高雄，以及農田水利會改選，支持傾向明顯位移；尤其農田水利法7月2日立法院三讀通過，水利會將自10月1日起成為公務機關，致水利會的政治傾向更趨保守，檯面上的會長等幹部對於選舉事務避而不談，強調行政中立的重要性。

不過，了解基層選舉事務的水利會系統地方仕紳表示，高雄農田水利會已多數人挺綠，稍早也熱衷罷韓投票。

不過民進黨高雄市議員黃文益告訴中央社記者，改制後的水利會就是公務機關，會長將會官派，既是官派就要嚴守行政中立，不必要求他們政治表態。

相對農會系統則各有立場也不諱言他們的態度。高雄市農會理事長蕭漢俊與前立法院長王金平友好也被視為王金平的子弟兵，談到全市有約8萬多名各級農會正會員，對於市長補選的態度，國民黨籍的蕭漢俊說，農會代表及理監事改選即將登場，農會系統反而更關注農會幹部的選舉；而市長補選「順其自然」就好。

不過，無黨籍的高雄地區農會理事長李清讚接受中央社記者電話採訪，他說支持了解市政的人，也力挺民進黨市長補選候選人陳其邁。

種植玉荷包的青農、芳境合作社理事主席許倫肇不吝表態，他期待加速智慧農業發展，支持使用AI及大數據監控農業生產的候選人，更期待陳其邁早日兌現要在高雄打造一處神農市集，媲美台北希望廣場農民市集。

不過也有農民表示，農田水利會和農會會員多有重疊，選舉傾向自己友好的政黨及支持對象，不受水利會或農會系統影響，自由意志最重要，農民不懂藍綠，期待候選人讓農民有利潤。

農田水利會 農民

延伸閱讀

韓國瑜要為李眉蓁助選 陳其邁：尊重對手陣營做法

陳其邁邀吳怡農助勢 強調讓高雄成為香港朋友的避風港

防汛整備 陳其邁：結合隱形滯洪池打造海綿城市

因應極端氣候 陳其邁：將設二代水情中心打造海綿城市

相關新聞

李眉蓁選前之夜 鄭照新：侯友宜會來幫忙

高雄市政府前新聞局長鄭照新昨在新北市議員葉元之直播中提到，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的選前之夜，包括新北市長侯友宜都...

影／陳其邁最新影片曝光！被問「何必再回來高雄選」他這樣答

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁「讓我為家鄉服務」最新競選影片今天晚上曝光，影片以2018年敗選的影片開場，傳達「想回家的...

高雄市長補選 農會水利會系統動向受關注

高雄市長補選候選人最後選情衝刺，全面掃街拜票，基層農會和農田水利會系統也動起來，過去水利會多被視為偏藍的板塊，但修法改制...

韓國瑜要為李眉蓁助選 陳其邁：尊重對手陣營做法

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁團隊今請到前市長韓國瑜市府團隊助陣，藍營也頻傳韓國瑜會在投票日前出來為李眉蓁站台，8月15...

陳其邁邀吳怡農助勢 強調讓高雄成為香港朋友的避風港

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今天邀得民進黨智庫副執行長吳怡農陪他一起掃街拜票，吳怡農特別強調陳其邁過去跟他談香港的事情...

影／高雄市長補選通關密碼544955？蔡壁如：代表中間力量

高雄市長補選倒數四天，民眾黨候選人吳益政力促寧靜革命，要喚起中間選民的覺醒。競選總幹事蔡壁如打出高雄市長補選改變高雄的通...

陪韓國瑜投票？ 江啟臣：不知他何時投票

外界關注高雄市前市長韓國瑜是否出席國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的選前之夜，國民黨主席江啟臣說，所有關心李眉蓁的人都歡迎...

韓團隊替李眉蓁助選 黃文益：復辟態勢明顯

高雄市前市長韓國瑜的市府團隊今齊聚高雄替國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁助選，陳其邁競選團隊發言人黃文益在臉書說，李眉蓁背...

戶籍仍在高雄 韓國瑜8月15日將返高投票

高雄市長補選投票在即，外界關注前市長韓國瑜本人何時現身替國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁站台，據悉，韓曾說，基於人情義理，...

吳益政發起高雄人寧靜革命 擾動政黨票「賓士板塊」

高雄市長補選民眾黨候選人吳益政今天舉行記者會，發起高雄人的「寧靜革命」，讓中間力量展現城市自主。他表示，高雄人的寧靜革命...

網友留言恐嚇砍李眉蓁被逮 李眉蓁：願給年輕人機會

高雄市前副市長陳雄文今帶領前市府團隊替國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁助選，對於民進黨對手陳其邁批韓團隊是復辟團隊，李眉蓁...

因應極端氣候 陳其邁：將設二代水情中心打造海綿城市

高雄市易淹水地區不少，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今天上午前往關心的鳳山山仔頂溝、大寮拷潭，就是易淹水地區。他表示，未...

熱門新聞

全球第一！俄羅斯研發出新冠疫苗 普亭女兒已接種

孫大千：綠營無視台灣被迫推向戰爭 仍要力助川普連任

韓國瑜為何還未替李眉蓁站台？謝龍介預言執政黨下一步

阿查爾訪台兩岸緊張 龐培歐批陸脆弱 捍衛台灣這麼說

疫苗若無解 美「這次就白來了」

陸075艦試航…陸媒嗆「宜蘭153旅」小心 網酸：只敢打菜兵？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。