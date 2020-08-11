高雄市長補選 農會水利會系統動向受關注

高雄市長補選候選人最後選情衝刺，全面掃街拜票，基層農會和農田水利會系統也動起來，過去水利會多被視為偏藍的板塊，但修法改制後，投票傾向低調，而農民則期待加速智慧農業發展。

高雄農田水利會約有7萬名會員，早期農田水利會的政治立場多傾向國民黨，近年隨著民進黨執政高雄，以及農田水利會改選，支持傾向明顯位移；尤其農田水利法7月2日立法院三讀通過，水利會將自10月1日起成為公務機關，致水利會的政治傾向更趨保守，檯面上的會長等幹部對於選舉事務避而不談，強調行政中立的重要性。

不過，了解基層選舉事務的水利會系統地方仕紳表示，高雄農田水利會已多數人挺綠，稍早也熱衷罷韓投票。

不過民進黨高雄市議員黃文益告訴中央社記者，改制後的水利會就是公務機關，會長將會官派，既是官派就要嚴守行政中立，不必要求他們政治表態。

相對農會系統則各有立場也不諱言他們的態度。高雄市農會理事長蕭漢俊與前立法院長王金平友好也被視為王金平的子弟兵，談到全市有約8萬多名各級農會正會員，對於市長補選的態度，國民黨籍的蕭漢俊說，農會代表及理監事改選即將登場，農會系統反而更關注農會幹部的選舉；而市長補選「順其自然」就好。

不過，無黨籍的高雄地區農會理事長李清讚接受中央社記者電話採訪，他說支持了解市政的人，也力挺民進黨市長補選候選人陳其邁。

種植玉荷包的青農、芳境合作社理事主席許倫肇不吝表態，他期待加速智慧農業發展，支持使用AI及大數據監控農業生產的候選人，更期待陳其邁早日兌現要在高雄打造一處神農市集，媲美台北希望廣場農民市集。

不過也有農民表示，農田水利會和農會會員多有重疊，選舉傾向自己友好的政黨及支持對象，不受水利會或農會系統影響，自由意志最重要，農民不懂藍綠，期待候選人讓農民有利潤。