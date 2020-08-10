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傳韓國瑜將站台 李眉蓁競總：尚未敲定

中央社 / 高雄10日電
韓國瑜選前是否為李眉蓁站台，李眉蓁競選總部表示，尚未敲定。圖／聯合報系資料照
韓國瑜選前是否為李眉蓁站台，李眉蓁競選總部表示，尚未敲定。圖／聯合報系資料照

高雄市長補選倒數，各陣營全力衝刺，國民黨候選人李眉蓁肯定前市府團隊清廉專業，至於前市長韓國瑜選前是否為她站台，李眉蓁競選總部表示，尚未敲定。

高雄市15日舉行市長補選投票，14日選前之夜各陣營都規劃造勢活動，李眉蓁選定在夢時代購物中心旁的台糖物流園區空地，這場地曾是韓國瑜總統選舉選前之夜的造勢場。

李眉蓁肯定韓團隊清廉專業，多次表達希望韓國瑜為她輔選站台，她在上午跑行程時受訪表示，尚在聯繫當中。韓市府團隊前新聞局長、現任李眉蓁競選發言人鄭照新表示，韓國瑜是否站台輔選還在評估，尚未敲定。

傳出有民眾接獲黃復興黨部通知韓國瑜將於選前之夜擔任神秘嘉賓為李眉蓁站台輔選，展現國民黨團結氣勢。明天會有前副市長陳雄文帶領輔選團隊陪她車隊掃街

不過黃復興黨部執行長顏才仁告訴中央社記者，確有接獲很多關切韓國瑜是否輔選的民眾電話詢問，他強調，黨部未發出這樣的訊息。

到底韓國瑜輔選站台是否有利於李眉蓁選情，各方看法不一，綠營評論只會讓國民黨扣分。不過，國民黨市議員黃紹庭接受電話採訪表示，韓國瑜曾是國民黨的從政黨員，有一定的影響力，他為李眉蓁輔選站台合情合理，可以催出國民黨的支持者。

韓國瑜 李眉蓁 國民黨

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