黎智英被捕 吳益政：中國會離世界愈來愈遠
香港壹傳媒集團創辦人黎智英因違反港區國安法遭逮補，民眾黨高雄市長補選候選人吳益政今天表示，中國政府一意孤行，只會讓中國「離全世界愈來愈遙遠」。
吳益政上午發布聲明，反對港區國安法與一國兩制，他認為香港根本問題是中國及港府沒遵守基本法，沒回應雙普選的民意所致，希望中國政府展現接受不同意見的氣度，若一意孤行，只會「離全世界愈來愈遙遠」。
他說，台灣面對中國挑戰，朝野都要團結，若藉機製造對立，就是人民的敵人。不管是地方、中央、國際或兩岸議題，不尊重不同意見者是破壞民主自由精神，而重點還是在能不能解決問題。
吳益政下午召開勞工權益座談會，針對高雄低薪問題，他認為，這是因為政府財源不足，反而透過委外把責任跟財務壓力下包，讓受委託機關只能剝削勞工，所以行政首長一定得具備財務跟企業經營能力，才能妥善運用資源，為人民服務。
針對國民黨候選人李眉蓁將找前高雄市長韓國瑜團隊助選，吳益政說，選舉是發現問題、解決問題的過程，老是靠造勢，拉同溫層增加選票，卻沒解決問題，只是造孽。
至於是否擔心韓國瑜助選，將拉抬李眉蓁選情，吳益政說，「沒什麼好怕的，要來就來啊」。他認為，人民才是主人，重點只有是否解決問題，而不是「明星」來就做得到，只靠作秀贏得政權，反而會讓人民失去生活。
高雄市長補選
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