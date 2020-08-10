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陳其邁不簽反貪腐切結書 藍轟貪腐團隊回歸

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
鄭照新列舉陳其邁競選團隊，從總指揮余政憲、執行總幹事康裕成都涉有弊案，是貪腐團隊想要回歸高雄市政府。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
鄭照新列舉陳其邁競選團隊，從總指揮余政憲、執行總幹事康裕成都涉有弊案，是貪腐團隊想要回歸高雄市政府。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

陳其邁為何你不敢簽『反貪腐切結書』？要給高雄市民清楚交代！」國民黨副秘書長謝龍介10日質疑陳其邁，參選高雄市長卻不敢簽「反貪腐切結書」，原因是民進黨弊案團隊迫切想要回歸高雄，陳其邁不敢挑戰貪腐共犯結構。但陳其邁競總回應，不會隨對手政治操作起舞。

簽切結對選民承諾

國民黨文傳會副主委鄭照新強調，國民黨參選人李眉蓁已經率先簽署，若有親人涉及包工程貪瀆會自行下台，這是對高雄市民最基本的承諾，但是陳其邁就是不肯簽，「連這種承諾都做不到，難道是有難言之隱、心事誰人知？」是否表示貪腐團隊將要回到高雄市政府喬事呢？

「一旦讓你當上高雄市長，你還要放任貪腐橫行在高雄市政府嗎？」文傳會主委王育敏質疑，過去陳其邁的爸爸陳哲男、兄長陳其堯都涉及貪腐，尤其最近他的好兄弟蘇震清更收賄2,000萬元，這種共犯結構是否是他不敢簽的原因？陳其邁即然自稱「弊案絕緣體」，就不能迴避人民的監督，簽下去是基本的義務。

陳其邁弊案絕緣體？

「陳其堯跟台鳳黃宗宏的19億5,000多萬超貸案，台鳳倒了，但錢到哪裡去了？」李眉蓁競總發言人團總召謝龍介質疑，法院證詞中陳其堯講說有送錢贊助候選人100萬，對其他候選人都有贊助了，「陳其邁你的哥哥爸爸不會贊助你嗎？」打虎抓賊親兄弟，蘇震清親、陳其堯更親，是否應該跟市民頭家有個交代？

謝龍介更指，2005年發生高捷泰勞事件，陳菊扛不了壓力，為何代理市長陳其邁要下台？這就是家族結構性犯罪，他爸爸陳哲男負責關說，官商勾結精細分工。泰勞離鄉背井賺錢，卻受到40幾個人給1間廁所，福利社1,300元換1,000元代幣，裝設賭博電玩還吃掉泰勞薪水，最後泰勞受不了才群起反抗。他野質疑陳其邁存款只有13萬，老婆孩子在國外有帳戶嗎？應說清楚講明白。

邁團隊不隨起舞

對此，陳其邁競選總部發言人林智鴻回應，選舉應回到政策論辯，不希望跟對手政治操作隨之起舞。陳其邁日前也曾表示，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁要他簽反貪腐切結書前，應先一視同仁，從花蓮等藍營執政縣市首長先簽起。

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陳其邁 高雄市 國民黨

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