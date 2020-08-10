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國民黨無限輪迴？ 名嘴曝：李眉蓁被推進陷阱！

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄市長補選候選人李眉蓁（中）爭議不斷。記者徐如宜／攝影
高雄市長補選候選人李眉蓁（中）爭議不斷。記者徐如宜／攝影

國民黨高雄市長候選人李眉蓁爭議不斷，被爆出論文抄襲後，又因「喝好水」政策引發討論。名嘴羅友志看不下去，直言「韓國瑜已經被陷阱困住一次，現在又把李眉蓁往裡面推」，同時預言選後結果，將「折損一員大將」，再期待新的救世主，無限輪迴，接著國民黨內部又會要求主席江啟臣下台。

李眉蓁日前提出「喝好水」政策，包括成立喝水專家小組；一校一機、一院一機；成立高雄市自來水事業處；四年內完成推動「飲用分離』；她強調，水質淨化不應該是由人民自己買單，而是該由政府一肩挑起。

豈料喝好水政策引發不少負面討論，連力挺高雄市前市長韓國瑜的名嘴羅友志都看不下去，直言「陷阱啊⋯⋯韓國瑜已經被陷阱困住一次，現在又把李眉蓁往裡面推...國民黨的朋友們，醒醒啊！不是你們在選，是李眉蓁啊！讓她玩自己的吧」。

羅友志表示，經過這場選舉，李眉蓁將被留下「論文影印機」、「存款0」、「海水沖馬桶」等標籤，就跟韓國瑜一樣，輸了選舉，還得背上「草包」、「韓導」、「摩天輪」的標籤一模一樣。

羅友志表示，「國民黨，你真的都沒從失敗中，學到些什麼教訓嗎？」選戰看起來砲火猛烈，回應過癮、打到民進黨痛處、挖到他的瘡疤、狠狠打到他的臉，然而當總統的是蔡英文、未來當市長的可能是陳其邁，留下的敗將全身是傷，再度折損一員大將，再期待下一個救世主，無限輪迴。

羅友志呼籲，讓李眉蓁自己唱唱跳跳，讓她自己握著手機好好直播吧，不要再掉進陷阱了。他也表示，選後國民黨內部檢討，結論肯定是「早知道不要讓李眉蓁出來，對！一定是這樣，江啟臣下台！」而這陣子扯後腿的人又會雙手一攤說「「我早就說過了」。

針對李眉蓁的「海水沖馬桶」政策，台中市長盧秀燕反問民進黨執政有給高雄人清潔安全的水喝及更好的日子嗎？若沒有，就換李眉蓁來做。新北市長侯友宜說，政見提能出來，表示李眉蓁有決心，想去做好這件事，以往沒有解決的事，就讓李眉蓁來解決。

李眉蓁 韓國瑜 羅友志 國民黨

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