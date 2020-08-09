高市長補選民進黨喊光榮投3次 江啟臣：是投3號

國民黨主席江啟臣與前總統馬英九等人今天到高雄為同黨高雄市長補選候選人李眉蓁輔選，江啟臣說，民進黨訴求光榮投3次，但要光榮不是投3次，而是要投3號。

李眉蓁今天參與全國青年後援會成立大會，因今天同時也是全國青工總會長交接典禮，江啟臣帶領李眉蓁青年後援會幹部以及各縣市青工總會長一起加油，馬英九並授旗給李眉蓁，江啟臣則授旗給新任青工總會長陳克威。

江啟臣表示，國民黨沒有因補選時間較短而退卻放棄，先前已將高雄市議長寶座留在國民黨；8月15日也要讓市長寶座留在國民黨。李眉蓁雖然年輕，但有勇氣，短時間內面對很多抹黑攻擊，也沒有被打倒或選擇退縮，反而更加勇敢。

他說，民進黨訴求光榮投3次，但「2年內讓高雄市民投3次，這是光榮嗎？」對很多高雄市民是無奈，甚至是挫折。對高雄市民而言，光榮是拒絕貪腐，要光榮不是投3次，要光榮是要投3號。選擇拒絕貪腐，一起為李眉蓁加油。

馬英九表示，2年選3次，對高雄人真的很折磨。希望大家打起精神，李眉蓁面對的是動員整個國家力量打壓的民進黨，但李眉蓁面不改色，所提出的政見簡單有力，「做好基本功、建設繼續衝、減債加薪水、生活好輕鬆」。以李眉蓁年輕幹練及對高雄的熱愛，一定會努力達成目標。

李眉蓁則說，自己提出任何政見只會被看衰，如果對方提不出政見，還要看衰她的政見，那當市長做什麼。她受到的委屈、侮辱不重要，重要的是高雄的未來，一定會為高雄打拚、努力。