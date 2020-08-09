高雄反空污大遊行 藍綠白市長候選人齊聲力挺拉票

高雄市長補選3名候選人今天出席高雄反空污大遊行，除均同意主辦單位爭取呼吸權的訴求，也各自承諾上任後會努力改善空污問題，積極回應環團訴求。

南部反空污聯盟下午舉辦反空污大遊行，喊出「宣布氣候緊急，推動綠色新政」、「減碳改善空污，中南部為優先」、「訂定無煤期程，2050淨零碳排」等訴求，並從捷運美麗島站，走到四維行政中心短講。

民進黨候選人陳其邁出席遊行前開場活動，承諾當選後定期召開親自主持的空污防制會議，找環保團體、市府局處及產業界訂定空污指標，並依聯合國永續發展目標，訂定適合高雄的期程。他也贊成環團3項訴求，並希望選後能參考民間團體理念，繼續緊密合作。

在興達電廠部分，陳其邁說，自己在行政院工作時，要求台電2023年至2025年逐步除役興達電廠，至於是否能再提前，會再跟經濟部跟行政院協商。針對大林蒲遷村、大社工業區及橋頭科學園區，他也會不遺餘力協助當地居民達到雙贏。

民眾黨候選人吳益政強調，高雄財政結構問題阻礙環境、產業改善，他提出課徵燃煤稅作為改善空污專款，用於協助企業節能減碳。另外，除了綠化高市府，他也提出擴建自行車道，並細心維護高雄樹木等方式，降低熱島效應，從根本解決城市問題。

對遊行三大訴求，吳益政承諾，當選首日就會宣布高雄進入氣候緊急狀態，減碳改善空污部分則會訂定更具體辦法；而在無煤期程上，除了2050淨零碳排目標，每年也會訂定減碳進度，以免目標遭無限期延後。

國民黨候選人李眉蓁則說，陽光、空氣、水等生活三元素，高雄就缺了兩樣，高雄目前有興達、高雄及大林蒲3座火力發電廠，民進黨太依賴火力發電，直到前市長韓國瑜上任，高雄空氣品質良率才改善十個百分點，未來自己也會繼續努力。

她也承諾，當選後積極處理三大訴求，並提出持續推動空污減量、工業鍋爐改用天然氣、獎勵電動機車、提高公共運輸搭乘率、加強取締污染源、秋冬時火力發電廠降載等具體做法。