落淚嘆高雄市民難養家活口 吳益政點出問題癥結

今天是父親節，代表民眾黨參加高雄市長補選的吳益政今提到民眾養家活口的苦境，掉下男兒淚，他主張，除公幼及公共托嬰中籤比例要拉高到50%外，同時要降低家長育兒的負擔，但這些育兒政策的落實，釜底抽薪的辦法，還是應從整體財務結構進行解決。

吳益政這次參加高雄市長補選共提出18項政見，其中育兒政見列在最末一項，主張政府鼓勵企業和社區成立托育中心，增加公幼比例，協助雙薪家庭育兒。

他解釋，育兒政見放在最末，不代表不重視，而是要推動此項政見， 必須先解決高市的財政畫分問題，才能治本。

吳說，一般有錢人通常會讓子女念好一點的私立明星幼兒園，不是沒錢，而是擠不進去，中上家庭著眼於減輕負擔，也在擠公幼，因此他認為，公務除了抽籤外，更要提供一定名額給弱勢孩子優先就讀。

目前高雄市不論公幼或公共托嬰，都靠中央前瞻建設預算在推行，所以講的都是錢問題，只有從源頭改進財務結構，帶動財務活動，才有辦法解決其他建設問題。有經費後，可促公幼比例提高，協助市民降低育兒負擔，這樣雙薪家長都能安心上班。