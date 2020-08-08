高市長補選前黃金週 藍綠白拚場衝人氣

高雄市長補選15日投票，藍綠白3黨候選人把握選前黃金週在兩天的週末假日排滿行程，有的走訪漁市場，也有人出席歡樂父親節活動及商圈夜市拜票，就是要走進人群全力衝刺選情。

市長補選投票倒數，3黨候選人在政見及議題上交鋒擦出不少火花，攻防也更犀利麻辣；選前黃金週行程再加碼。

民進黨候選人陳其邁趁著父親節要和奶爸座談交流心得，從育兒的角度交換社會福利意見，另安排市場拜票及參加親子活動等。

9日行程更緊湊，除了拜訪還有「會做事」團隊及縣市首長為他站台造勢，地點選在橋頭青埔捷運站前，鎖定在大岡山一帶衝刺選情，晚上還要出席紙風車劇團的親子活動等，馬不停蹄拚選舉。

民眾黨候選人吳益政清晨5時由黨主席柯文哲陪同到前鎮漁市場拜票，接著走訪市場，還要參加老車聯盟遊行活動，下午還有宮廟拜訪到晚上的夜市商圈，與攤商、民眾博感情。

柯文哲9日還要陪吳益政在岡山、鳳山及楠梓區拜票，下午參加反空污大遊行，為吳益政背書環保政見。

國民黨李眉蓁也有應景的父親節活動，要在鼎泰廣場與親子同樂，還有商圈巡迴嘉年華活動等，9日成立全國青年後援會，有前總統馬英九及黨主席江啟臣站台加持，全力拉抬選情，也要爭取青年選票。

選前黃金週，候選人搭上父親節的應景活動，爭取和民眾接觸的機會，不僅問候祝福，還要政見宣傳並爭取支持，呼籲8月15日市長補選出來投票。