高市長補選 三黨攻防「貪腐」

高雄市長補選下周六投票，立委收賄案成攻防焦點。國民黨主席江啟臣昨南下輔選國民黨候選人李眉蓁時表示，民眾擔心貪腐回高雄，並點名民進黨候選人陳其邁說清楚民進黨是不是結構性貪腐？陳其邁回擊，江應用更高標準處理國民黨立委涉收賄之事。民眾黨候選人吳益政則譏諷，陳其邁有這麼多方便選舉的資源，不是家庭早期貪汙來的嗎？

高雄市長民進黨候選人陳其邁說，在很多的弊案或其他事件不會有他的名字，他會嚴格要求自己。記者楊濡嘉／攝影

江啟臣說，立委涉貪案有些是在陳其邁擔任行政院副院長任內，陳應給社會一個交代，告訴大家民進黨是不是結構性貪腐？民眾擔心的是貪腐會不會回來高雄，高雄的未來絕對必須以清廉做基礎。

網路近來廣傳，陳其邁過去稱與民進黨立委蘇震清「如同兄弟」的影片。陳其邁昨反批，選舉時，江啟臣幫國民黨立委陳超明站台，江稱陳像老大哥照顧；江應用更高標準處理，像民進黨一樣。

陳其邁昨接受廣播電台訪問，對父親陳哲男帶給他心裡的陰影時表示，他為人子、父子親情，沒辦法去回應什麼，這是他的承擔。

高雄市長民眾黨候選人吳益政（左二）說，自己會拿多少票，就看高雄人的覺醒。記者徐如宜／攝影

吳益政昨說，雖然爸爸是爸爸、兒子是兒子，但陳今天有這麼多方便選舉的資源，不是家庭早期貪汙來的嗎？民進黨搶奪人民納稅錢來鞏固政權，卻沒有回頭照顧人民，這才最惡劣。陳擔任立委、行政院副院長這麼久，高雄財政問題沒吭一句話，現在卻說當選後中央可以補助幾百億，「這些錢不是他家的、也不是民進黨的，是百姓的辛苦錢」。陳其邁表示，希望這場選舉是正面選舉，到現在為止他沒有講過吳詐領議員助理費被判刑的事，不希望見到惡意的抹黑選舉方式。