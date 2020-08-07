快訊

路透：美首度售台4架先進無人偵察機 總價估176億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市長補選 三黨攻防「貪腐」

聯合報 / 記者徐如宜王昭月楊濡嘉／高雄報導　
高雄市長國民黨候選人李眉蓁（左）說，現在的時間就是關心高雄市民，歡迎有更多人支持她。記者王昭月／攝影
高雄市長國民黨候選人李眉蓁（左）說，現在的時間就是關心高雄市民，歡迎有更多人支持她。記者王昭月／攝影

高雄市長補選下周六投票，立委收賄案成攻防焦點。國民黨主席江啟臣昨南下輔選國民黨候選人李眉蓁時表示，民眾擔心貪腐回高雄，並點名民進黨候選人陳其邁說清楚民進黨是不是結構性貪腐？陳其邁回擊，江應用更高標準處理國民黨立委涉收賄之事。民眾黨候選人吳益政則譏諷，陳其邁有這麼多方便選舉的資源，不是家庭早期貪汙來的嗎？

高雄市長民進黨候選人陳其邁說，在很多的弊案或其他事件不會有他的名字，他會嚴格要求自己。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長民進黨候選人陳其邁說，在很多的弊案或其他事件不會有他的名字，他會嚴格要求自己。記者楊濡嘉／攝影

江啟臣說，立委涉貪案有些是在陳其邁擔任行政院副院長任內，陳應給社會一個交代，告訴大家民進黨是不是結構性貪腐？民眾擔心的是貪腐會不會回來高雄，高雄的未來絕對必須以清廉做基礎。

網路近來廣傳，陳其邁過去稱與民進黨立委蘇震清「如同兄弟」的影片。陳其邁昨反批，選舉時，江啟臣幫國民黨立委陳超明站台，江稱陳像老大哥照顧；江應用更高標準處理，像民進黨一樣。

陳其邁昨接受廣播電台訪問，對父親陳哲男帶給他心裡的陰影時表示，他為人子、父子親情，沒辦法去回應什麼，這是他的承擔。

高雄市長民眾黨候選人吳益政（左二）說，自己會拿多少票，就看高雄人的覺醒。記者徐如宜／攝影
高雄市長民眾黨候選人吳益政（左二）說，自己會拿多少票，就看高雄人的覺醒。記者徐如宜／攝影

吳益政昨說，雖然爸爸是爸爸、兒子是兒子，但陳今天有這麼多方便選舉的資源，不是家庭早期貪汙來的嗎？民進黨搶奪人民納稅錢來鞏固政權，卻沒有回頭照顧人民，這才最惡劣。陳擔任立委、行政院副院長這麼久，高雄財政問題沒吭一句話，現在卻說當選後中央可以補助幾百億，「這些錢不是他家的、也不是民進黨的，是百姓的辛苦錢」。陳其邁表示，希望這場選舉是正面選舉，到現在為止他沒有講過吳詐領議員助理費被判刑的事，不希望見到惡意的抹黑選舉方式。

陳其邁 民進黨 吳益政 李眉蓁 陳哲男

延伸閱讀

陳其邁競總批吳益政詐領助理費案 吳營反批唱雙簧

陳其邁存款13萬 江啟臣批：鬼才相信 被駁失格調

吳益政：換新種勝過下重肥 籲選民別被藍綠綁架

館長合體陳其邁直播 昔批衛武營今改口「很漂亮」

相關新聞

高市長補選 三黨攻防「貪腐」

高雄市長補選下周六投票，立委收賄案成攻防焦點。國民黨主席江啟臣昨南下輔選國民黨候選人李眉蓁時表示，民眾擔心貪腐回高雄，並...

陳其邁競總批吳益政詐領助理費案 吳營反批唱雙簧

高雄市長補選候選人吳益政今批陳其邁與父親陳哲男或許為不同個體，但民進黨早已成為台灣的權貴，貪汙是整個結構性問題。陳競選總...

李眉蓁林園造勢 指遭到對付韓國瑜的招術抹黑

國民黨高雄市長候選人李眉蓁今晚由黨主席江啟臣陪同，在林園區農會舉辦小型造勢會，她向支持者自曝，原本設想這場選舉能讓大家看...

陳其邁存款13萬 江啟臣批：鬼才相信 被駁失格調

國民黨主席江啟臣南下輔選李眉蓁，晚間在高雄林園區農會造勢會場火力全開，批評民進黨是「貪腐保證」、「負債保證」，要藍營選民...

影／國民黨主席江啟臣輔選求媽祖 貪腐不能回來高雄

代表民眾黨參加高雄市長補選的吳益政批評民進黨貪腐，是結構性問題。國民黨主席江啟臣今午南下高雄輔選李眉蓁，對此則表示，陳其...

江啟臣提貪腐 陳其邁：面對抄襲和同志黨紀江才要加油

民眾黨高雄市長補選候選人吳益政、國民黨主席江啟臣今天都用「貪腐」批評民進黨高雄市長補選候選人陳其邁。陳其邁下午被問到此事...

吳益政：換新種勝過下重肥 籲選民別被藍綠綁架

民眾黨高雄市長補選候選人吳益政今天表示，他這次選舉打出「換新種勝過下重肥」，要選民別被藍綠綁架，高雄人是否覺醒就看他這次...

關心石斑產業 李眉蓁自告奮勇當海味代言人

新冠肺炎疫情衝擊石班養殖產業，國民黨前主席朱立倫今早偕高雄市長候選人李眉蓁一起到高雄永安「安心石斑漁場」關心石斑產業，李...

未迴避陳哲男問題 陳其邁：父親是我的承擔

民進黨高雄市長陳其邁今天上午和昨天上電台、網路節目時，都未避談他的父親、總統府前副祕書長陳哲男，都強調，他為人子，父親是...

高雄市長補選 中選會：防疫措施高規格

高雄市長補選8月15日投票，因應全球新冠肺炎疫情，中選會表示，與高雄市選舉委員會配合中央流行疫情指揮中心的相關指引，採高...

陳其邁難切割父 吳益政：父子或各有價值但貪汙是結構

高雄市長補選民進黨候選人陳其邁昨晚上館長陳之漢談話節目，陳表示親情難切割，會以最嚴標準看自己。民眾黨候選人吳益政今天受訪...

影／立委收賄案延燒 陳其邁：政治人物須高於法律要求

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今天上午接受媒體聯訪時，被問到立委收賄案，以及與蘇震清的關係，陳其邁先是說，因為都是中南部...

熱門新聞

影／逆轉！香港確診案竟是50歲台女 在台期間均在北部活動

誰也叫不動？ 杜紫宸：陳時中最近應該有很大的無力感

綠御用評委竟「公私雙棲」 廠商辛酸：根本來陪榜

入境全體普篩？ 指揮中心李秉穎：暫不需要、每日420萬成本高

時代力量五年內12人「跳船」明星代表隊幾乎跑光

直播／又增1名境外移入個案 60多歲男性與案460、案461自南非返國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。