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吳益政：換新種勝過下重肥 籲選民別被藍綠綁架

中央社 / 高雄6日電
民眾黨高雄市長補選候選人吳益政。聯合報記者徐如宜／攝影
民眾黨高雄市長補選候選人吳益政。聯合報記者徐如宜／攝影

民眾黨高雄市長補選候選人吳益政今天表示，他這次選舉打出「換新種勝過下重肥」，要選民別被藍綠綁架，高雄人是否覺醒就看他這次拿多少票。

吳益政上午在高雄街頭拜票，並接受媒體聯訪表示，現在台灣的問題，已非國民黨的問題，是民進黨的問題。他說，民主化以後，台灣、高雄愈來愈倒退，成為少數人跟利益團體的結合，現在爆出來的弊案只是是冰山的一角，真正的問題是結構性的。

提及蔡總統所謂的「升官發財請走別路」，吳益政認為，這句話她已經講3次，卻只淪為文青式的口號，真正要改革的不改，碰到私菸案不處理，連高高的都沒有舉起，就把事情搞掉。

吳益政打出「換新種勝過下重肥」，指出民進黨腐化速度太快，但選民不該被藍綠綁架，成為政黨的奴才，請市民在這次選舉拿回城市的主導權。他這次選舉會拿多少票，就看「高雄人有多少覺醒，我們就有多少票」，高雄有沒有希望就在這裡。

對於陳其邁昨天直播被問到父親貪汙，吳益政說，尊重陳其邁的個體跟價值，但陳其邁在中央當高官時，卻沒解決高雄財政問題，讓高雄很多人只能求溫飽而已，做投資案都沒為百姓生活著想，「民進黨已成整個台灣的權貴」。

吳益政直言，雖然爸爸是爸爸，兒子是兒子，但陳其邁今天有這麼多方便選舉的資源，「不是他家庭早期貪汙來的嗎？民進黨不是貪汙來的嗎？不是戕害人民納稅錢而來的嗎」？他表示，民進黨以搶奪人民納稅錢鞏固政權，卻沒回頭照顧人民，是最惡劣的。

被問到父親陳哲男的司法案件，陳其邁昨天表示，以兒子的角度來說，對父親的親情難以割捨，自己無論從事任何公職，都用加倍的努力來要求自身，希望高雄市民能夠把焦點放到他未來的施政表現，以及對家鄉高雄的熱情。

吳益政 民進黨 陳其邁

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