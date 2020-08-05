決戰港都 3選將打陸戰、開直播搶票

聯合報 / 記者蔡孟妤楊濡嘉王昭月／高雄報導
高雄市長補選最後關頭，國民黨候選人李眉蓁（前）昨安排車隊掃街強打陸戰。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長補選最後關頭，國民黨候選人李眉蓁（前）昨安排車隊掃街強打陸戰。記者蔡孟妤／攝影

高雄市長選戰倒數，民進黨候選人陳其邁、國民黨李眉蓁昨安排車隊掃街強打陸戰，民眾黨吳益政與柯文哲直播談交通政策，陳其邁也和館長直播，爭取青年選票。陳其邁在維基百科的資歷被竄改，吳益政批網民「道德差」，陳其邁說，不樂見加工抹黑伎倆。李眉蓁說，維基百科看看就好。

高雄市長補選倒數衝刺，國民黨高雄市長候選人李眉蓁昨在左營、前金、新興、苓雅、鼓山、鹽埕等區車隊掃街，並在競選總部舉行新住民座談。

對於維基百科有關陳其邁的資料，出現了「第三屆高雄市長」的經歷，但陳其邁當時是「代理」市長，隨後就有臉書粉絲頁截圖批陳其邁傲慢。

李眉蓁說，維基百科就是很多人可以改，看看就好。李眉蓁競選總部發言人呂謦煒說，維基百科的內容任何人都可以編輯，且網友「反串」的很多，未確定前，不能就歸咎某個陣營，這樣很不妥當、也很不厚道。

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁（左）大熱天車隊掃街前，會擦防曬霜。記者楊濡嘉／攝影
民進黨高雄市長補選候選人陳其邁（左）大熱天車隊掃街前，會擦防曬霜。記者楊濡嘉／攝影

陳其邁日前質疑李眉蓁提出的蘭姆酒產業廣告沒加警語，李眉蓁說，相關問題已經跟律師請教，是沒問題的。她反酸「陳其邁應該要關心阿忠（立委蘇震清）的貪腐問題吧！」

對於桃園市議員王浩宇說要懸賞300份雞排尋找提供論文資料的同學，李眉蓁反譏說，相信大家比較關心「倒宇天光」的罷免問題，而不是其他的問題。

李眉蓁昨也在競選總部辦理新住民座談，李眉蓁說，如果她擔任市長，會繼續推動韓市府時成立的「新住民事務專案辦公室」。前立委林麗蟬與在場新住民也籲政府應讓陸配子女「小明」們回來讀書，就算隔離14天也沒關係。

陳其邁昨晚與網紅「館長」陳之漢直播對談，對維基百科疑被竄改，陳其邁說，維基百科是一個開放很多人都可以上去改的百科，比較蹊蹺的是，被改的內容馬上就被特定的粉專引用，且馬上做攻擊。選舉只剩下10天，不樂意見到這種網路上的轉載、加工、抹黑。

代表民眾黨參選的高雄市長候選人吳益政，自認選情漸入佳境。圖／吳益政競辦提供
代表民眾黨參選的高雄市長候選人吳益政，自認選情漸入佳境。圖／吳益政競辦提供

吳益政對網民竄改的行為也不苟同，他說，這種竄改事實，故意產生負面效用且栽贓的行為，「道德很差」，大家都不應忍受。所以應抓出刻意竄改者，並從法律面及社會輿論予以撻伐。

陳其邁 李眉蓁 維基百科

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