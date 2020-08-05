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高雄市長補選 選舉人數230萬1597人

中央社 / 記者王淑芬高雄5日電
高雄市長補選三位候選人李眉蓁（由左至右）吳益政、陳其邁三人合影。圖／高雄市選委會提供
高雄市長補選三位候選人李眉蓁（由左至右）吳益政、陳其邁三人合影。圖／高雄市選委會提供

高雄市第3屆市長補選8月15日投票，高雄市選舉委員會統計，公告確定選舉人人數是230萬1597人，選委會已開始發送投票通知單，最遲9日前會發送到家戶。

高雄市選委會公告閱覽高雄市選舉人人數，經查核、更正，確定高雄市選舉人人數是230萬1597人。

選委會公告選舉人數，全市38個行政區中以鳳山區29萬4369人最多，最少選舉人數的行政區是茂林區1524人。

選委會今天指出，選舉公報及投票通知單已經由各里辦公室發送中，最遲會在9日前發送到家戶。

高雄市長補選15日投票，投票時間自上午8時到下午4時止。

高雄市 投票 選委會 李眉蓁 陳其邁 吳益政

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