高雄市長補選 選舉人數230萬1597人

高雄市第3屆市長補選8月15日投票，高雄市選舉委員會統計，公告確定選舉人人數是230萬1597人，選委會已開始發送投票通知單，最遲9日前會發送到家戶。

高雄市選委會公告閱覽高雄市選舉人人數，經查核、更正，確定高雄市選舉人人數是230萬1597人。

選委會公告選舉人數，全市38個行政區中以鳳山區29萬4369人最多，最少選舉人數的行政區是茂林區1524人。

選委會今天指出，選舉公報及投票通知單已經由各里辦公室發送中，最遲會在9日前發送到家戶。

高雄市長補選15日投票，投票時間自上午8時到下午4時止。