高市長補選政見網路人氣比拚！陳其邁「大港」最吸睛　李眉蓁蘭姆酒引熱議

文／張士哲

高雄市長補選將於8月15日登場，三政黨候選人陳其邁、吳益政、李眉蓁卯足全力拼選票，紛紛拋出不少政見與政策規劃，8月1日舉辦高雄市長補選政見發表會，更是「支票連開」，三人提出的各項政見也引起網友的討論，透過網路聲量調查究竟民眾最在乎的高雄市政問題是什麼？誰在這場選戰中開出的政見又是最吸睛的呢？

Image Source：高雄市市長補選公辦電視政見發表會

政見關注低 直至發表會當日掀聲量高峰



觀察三位候選人自參選後，提出政策、政見相關的討論聲量，陳其邁皆勝過另外兩名候選人，李眉蓁以10%的差距位居第二，吳益政則僅有7337筆，佔12%。8月1日舉行高雄市長補選候選人政見發表會，成為三人政見討論聲量的最高峰，陳其邁也以6291筆聲量，領先李眉蓁5390筆及吳益政1672筆。

▲ 高雄市長補選政見討論，陳其邁的討論聲量居冠。

Image Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：2020/6/23-2020/8/3）

陳其邁承諾復辦大港開唱 廣設運動中心遭質疑



自三人都確定參選高雄市長補選以來，各自所提出的重點政見皆有不少討論。陳其邁透過網路直播的方式，邀來音樂人來討論「大港開唱」相關議題，成功引起關注，讓「大港開唱復辦」的網路聲量居所有候選人政見之冠。「廣設超過10個以上國民運動中心」則出現爭議，不少網友質疑，高雄市府已負債累累，再增設國民運動中心恐徒增債舉。陳其邁提出「南部科技走廊」，將橋頭科學園區、楠梓加工區、路竹科學園區、台南科學園區串連，欲發展為半導體產業聚落，得到不少迴響，不過也有網友認為會有在地農業遭犧牲，且競爭力恐難與竹科聚落相比。

▲ 陳其邁的政見中，「大港開唱復辦」為最受矚目的政見之一。

Data Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》網路聲量（分析區間：2020/6/23-2020/8/3）





吳益政主打陽光經濟 推行公益幣恐難度高

吳益政推出「公益幣循環經濟」的政見，認為此舉可以把錢留在高雄，甚至自己的薪水也要領高雄幣，不過卻被許多網友批評，許多國家都還在測試中，認為該政策是執行力相當低的政策。其綠能減碳的政策強調「陽光經濟」，與污染者付費原則，同時圍繞著高雄幣，透過綠能行動可以用來換取高雄幣等措施。再者為雙創新園區的概念，要主打「設計與金融」兩大園區來發展文化與金融科技產業，不過有網友用台北市長柯文哲曾與高雄競爭金融園區的概念，直指高雄其實沒有這麼適合發展金融園區。

▲ 吳益政所提出的公益幣循環經濟，虛擬「高雄幣」的政見引起不少討論。

Data Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》網路聲量（分析區間：2020/6/23-2020/8/3）





李眉蓁提蘭姆酒產業 聲量爆衝直逼移民政策

李眉蓁的政策概念有著不少韓國瑜的影子，移民吸引政策就是沿用韓國瑜「香港村」的概念，不過李眉蓁在受訪時卻指出自己不是很清楚該政策的方針，只是覺得概念很好，引起不少網友議論。李眉蓁於政見發表會中提出的「蘭姆酒產業經濟」，認為高雄甘蔗很適合拿來發展蘭姆酒產業，若能有全球10%的蘭姆酒市場，每年就能有500億的可觀收入，不過網友認為台灣甘蔗產量其實只能自足，但也有網友認為這個想法至少比「挖石油」來得實際。「老青共居」的概念同樣延自韓國瑜的施政方針，李眉蓁也不避諱的指出就是要把韓國瑜的政策施行完成，以加強社區長照，這個議題就被網友點出是「韓規李隨」、甚至直指是「韓國瑜2.0」。

▲ 李眉蓁所提出的政見中，移民吸引政策的「香港村」概念引起最多討論。



Data Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》網路聲量（分析區間：2020/6/23-2020/8/3）

民眾熱議高雄市政問題關鍵 「負債」只排第二

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來搜尋近一年半來民眾討論的高雄市政問題，三位候選人攻防重點的「市府負債」問題其實只排名第二，引發最多討論的是登革熱疫情，由網路聲量就可見民眾對於登革熱疫情之重視，可惜在政見發表會上，未見候選人對該議題或是防疫政策多有著墨。

觀測高雄市政的網路討論，包括市府3千3百億的負債問題，以及年輕人「北漂」外流造成的人口老化，顯示高雄人亟欲擺脫「又老又窮」的窘境，另外今年爆發的新冠肺炎疫情也成為市政的重要挑戰，高齡化也讓長照政策、公托公幼措施都受到民眾關注。前市長韓國瑜所主打的「路平」、「空汙」、「就業」、「招商」等議題如何延續或改進，也是新市長上任後必須一肩扛起的責任。

▲ 民眾關注高雄關鍵議題由「登革熱疫情」奪冠，其次為「市府負債」問題。

Data Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》網路聲量（分析區間：2018/12/25-2020/8/3）





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2018年12月25日至2020年8月3日。