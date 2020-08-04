高雄設自來水事業處有助改善水質？ 綠批藍：不知所云

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁提出要設高雄市自己的自來水事業處政見，民進黨市長補選候選人陳其邁競選總部發言人邱俊憲批判「不知所云」，並籲李眉蓁把成立自來水事業處的可行性、財務負擔說清楚。

邱俊憲說，高雄水質的問題在於供水淨水端的技術與設備、供應過程中的管線汰舊換新，以及使用端的再製設備，這些改善問題的端點，跟市政府成立一個不知所云的自來水事業處，是否能改善高雄水質，大家可能有很大的疑慮。

邱俊憲說，自來水高級淨水廠在民進黨執政時已投入許多預算設置並完成，且符合國家用水標準，李眉蓁發出的新聞稿也有提及跟肯定，配水管線的更新也早在進行，實在不知李眉蓁所提出的自來水事業處到底要做什麼？難怪外界質疑李眉蓁難道是為了裝設逆滲透飲水機才主張成立高雄自來水處？

他強調，初步了解李眉蓁所提出改善水質方式，只是在使用者端的設備提供，這樣的公共效應是否可行，所需要的財務負擔為何，李眉蓁在提出政見時，也需要同時跟外界說明清清楚。