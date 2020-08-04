李眉蓁關注用水 主張高雄市府須成立「自來水事業處」

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁關心大高雄用水，今早安排自來水公司七區管理處澄清湖給水廠的參訪行程。對於原水處理過程與自來水的硬度問題深入提問，七區管理處副處長吳清泉在旁導覽解說。李眉蓁表示，未來高雄市府有必要成立「高雄市自來水事業處」，率先讓學校與醫院喝好水。

李眉蓁參訪後說，今天來了解高雄用水狀況，未來會成立「喝好水專家小組」，以及「高雄市自來水事業處」，在學校、醫院推動「一校一機」、「一院一機」，學生及病人優先喝到健康好水。此外，高雄市為讓水變好，花上百億元做高級的處理廠，但為何民眾還是不能接受，這部份是未來必須要討論的重點，需要多少經費還要深入去評估。

李眉蓁認為有關目前高雄水質有改善空間。她說，有關自來水煮出來的茶代（茶垢）問題也是她關心的重點，若幾個月沒清會卡一層很厚的（垢），大家對這觀感非常不好，所以會想要到外面去買水，這部份未來要如何改進，也是她來跟自來水公司請益的動機。