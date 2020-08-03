勞團至高市府 促3名高雄市長候選人保障勞動權益

高雄市將在15日舉行市長補選投票，包括中華民國消防員工作權益促進會等勞團今天到市府四維行政中心前表達訴求，要求藍綠白候選人表態保障勞權，不能再漠視爭取勞權者或吹哨者被打壓。

時代力量市議員黃捷出面聲援並相挺勞權，她盼新市長任命的勞工局長要有勞動意識，並願意和勞工站在一起，同時要建立勞檢「陪同鑑定人」制度。她說，每個產業裡面都不同且有複雜的樣態，違法的樣態只有那個產業才知道，包括教保、社工回捐等，主張應該讓瞭解此產業的人可一起到勞動現場並進行檢查。

包括消防員工作權益促進會、高雄市社人工作人員職業工會及神腦國際企業工會等勞動團體下午到市府前廣場要求3名市長候選人正視勞動權益。

消防員工作權益促進會秘書長朱智宇等人指出，2014年曾任消防員的徐姓人員因爭取消防工作權益於3個月間被祭出42支申誡、打壓免職等，造成基層公務員寒蟬效應等，促新任市長要正視。

另外，勞團也指資訊業者在前線爭取員工權益也被遠距離調職及打壓，甚至被無預警解雇，都是在打壓吹哨者，促國民黨、民進黨、民眾黨市長候選人不能再漠視勞權，應正視並保障勞動吹哨者。