「勇敢。為了下一代」 李眉蓁競選影片訴求承擔與勇氣
國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁官方粉絲專頁今天發布競選影片「勇敢。為了下一代」。影片主軸是承擔與勇氣，透過不畏懼外在壓力，呵護孩子與高雄未來的畫面，展現競選堅持。
長1分鐘的競選影片，主題是「用母愛孕育新高雄」，透過北漂青年困境、高雄空污與買水等問題，詮釋出李眉蓁勇敢站出來的心聲。
同時傳達李眉蓁不畏懼流言或抹黑打壓，以一個孩子媽媽擔心孩子未來的心情，希望大家能一起勇敢，讓孩子與高雄的未來不平凡。
影片以李眉蓁呵護睡著的寶寶開場，接著詢問睡醒了、孩子會走什麼樣的明天？再轉到空污、買水、到外地工作、不同政黨對立等場景，最後強調李眉蓁是孩子的媽媽，為了孩子而勇敢。
投票衝刺選情，李眉蓁車隊今天在岡山、燕巢掃街拜票，即使天候不佳有間歇性的大雨，她在市議會副議長陸淑美及市議員員方信淵、宋立彬等人陪同，不畏風雨一路從燕巢沿主要道路對市民致意，一路上有民眾熱情揮手回應，還有支持者比出「OK」的手勢為她加油打氣。
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