李眉蓁稱若當選邀任副市長 吳益政：當好朋友就好

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁昨天說若當選要邀民眾黨候選人吳益政擔任副市長，吳益政今天回應，繼續當好朋友就好，「應不敢找她當助理，資料都離離落落（台語凌亂）。」

李眉蓁昨天在電視政見發表會表示，若當選市長，會邀請吳益政擔任副市長。外界認為是吳益政「被虧」、「吃豆腐」。

吳益政今天安排競選行程先參加高雄市公務人員協會第五屆第一次會員大會，再北上參加台灣民眾黨黨員大會。

對於國民黨主席江啟臣今天帶領30多名立委到高雄大陣仗為李眉蓁助選，吳益政接受媒體聯訪表示，這好像整個火車頭繼續去撞，集體自殺，對台灣、對自己的黨都不是好事。「藍營甲級動員輔選，只是加速自殺而已。」

他認為，當政黨提名的人不夠格時，應要從政策去講，而不是明明錯了，大家還把整個火車頭繼續去撞，集體自殺，這樣對台灣、對自己的黨都不是好事。

吳益政質疑，國民黨推出的候選人所提的政策是否準備好，若沒準備好就要趕快調整，不是帶著頭去集體跳海。應該趕快靜下來，國民黨內不乏懂政治、懂高雄的人，應該調整政策方向。

吳益政也認為，昨天舉行的電視政見發表會上，李眉蓁是「讀稿機」，民進黨候選人陳其邁是「背稿機」，但真正的核心問題都沒有弄清楚，對台灣的政治是很大的戕害，希望在這次選舉好好挑一個正常的人。

吳益政也感謝政見發表會，一般選舉第三勢力都會被邊緣化，但昨天聯播後讓很多的支持者，認識的或不認識的人都來電鼓勵，還有人要出錢幫忙做廣告，現在出去握手，大概增加10倍的反應熱度。