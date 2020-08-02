快訊

南台灣對流旺盛 蚵子寮外海出現「水龍捲」

蘇震清中常委可能不保 今晚8點民進黨廉政會開會討論

李眉蓁稱若當選邀任副市長 吳益政：當好朋友就好

中央社 / 高雄2日電
民眾黨高雄市長候選人吳益政表示，國民黨推出的候選人所提的政策是否準備好，若沒準備好就要趕快調整，不是帶著頭去集體跳海。圖／高雄市選委會提供
民眾黨高雄市長候選人吳益政表示，國民黨推出的候選人所提的政策是否準備好，若沒準備好就要趕快調整，不是帶著頭去集體跳海。圖／高雄市選委會提供

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁昨天說若當選要邀民眾黨候選人吳益政擔任副市長，吳益政今天回應，繼續當好朋友就好，「應不敢找她當助理，資料都離離落落（台語凌亂）。」

李眉蓁昨天在電視政見發表會表示，若當選市長，會邀請吳益政擔任副市長。外界認為是吳益政「被虧」、「吃豆腐」。

吳益政今天安排競選行程先參加高雄市公務人員協會第五屆第一次會員大會，再北上參加台灣民眾黨黨員大會。

對於國民黨主席江啟臣今天帶領30多名立委到高雄大陣仗為李眉蓁助選，吳益政接受媒體聯訪表示，這好像整個火車頭繼續去撞，集體自殺，對台灣、對自己的黨都不是好事。「藍營甲級動員輔選，只是加速自殺而已。」

他認為，當政黨提名的人不夠格時，應要從政策去講，而不是明明錯了，大家還把整個火車頭繼續去撞，集體自殺，這樣對台灣、對自己的黨都不是好事。

吳益政質疑，國民黨推出的候選人所提的政策是否準備好，若沒準備好就要趕快調整，不是帶著頭去集體跳海。應該趕快靜下來，國民黨內不乏懂政治、懂高雄的人，應該調整政策方向。

吳益政也認為，昨天舉行的電視政見發表會上，李眉蓁是「讀稿機」，民進黨候選人陳其邁是「背稿機」，但真正的核心問題都沒有弄清楚，對台灣的政治是很大的戕害，希望在這次選舉好好挑一個正常的人。

吳益政也感謝政見發表會，一般選舉第三勢力都會被邊緣化，但昨天聯播後讓很多的支持者，認識的或不認識的人都來電鼓勵，還有人要出錢幫忙做廣告，現在出去握手，大概增加10倍的反應熱度。

吳益政 李眉蓁 國民黨

延伸閱讀

藍營大陣仗輔選李眉蓁 陳其邁：親力而為是基本功

吳益政兵分多路衝刺 選前集結公民團體辦大遊行

高市長補選 藍固基本盤盼政策論述拓票源

批李陳是讀稿機和背稿機 吳益政：握手熱度增加10倍

相關新聞

李眉蓁稱若當選邀任副市長 吳益政：當好朋友就好

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁昨天說若當選要邀民眾黨候選人吳益政擔任副市長，吳益政今天回應，繼續當好朋友就好，「應不敢找...

陳其邁稱財劃法問題在於台北 北市駁統籌款才是關鍵

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁昨日在政見會針對財劃法修法問題，認為「最重要是台北市願不願意釋出財源」，台北市財政局表示，...

藍營大陣仗輔選李眉蓁 陳其邁：親力而為是基本功

高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁今天由30多名黨籍立委大陣仗助陣。民進黨候選人陳其邁說，候選人跟市民接觸拜訪要親力而為，...

吳益政兵分多路衝刺 選前集結公民團體辦大遊行

高雄市長補選倒數兩週，吳益政的競選團隊將兵分多路掃街，擔任競選團隊總幹事的立委蔡壁如強調，「最後兩週全部走到地面上」；選...

高市長補選 藍固基本盤盼政策論述拓票源

高雄市長補選投票進入倒數兩週，國民黨輔選人士表示，接下來將繼續透過組織動員凝聚基本盤，包括車隊掃街、中小型與大型造勢等；...

高雄市長補選倒數2週 民進黨陸軍加空戰催票

高雄市長補選進入最後2週衝刺階段，民進黨高雄市長補選參選人陳其邁競選總幹事趙天麟說，3日起一連9天站路口與車隊掃街，行政...

影／感嘆媒體大小眼 李眉蓁：我被恐嚇新聞幾乎看不到

高雄市長補選投票日進入倒數階段，國民黨候選人李眉蓁今天在鳳山區造勢會上說，對手民進黨的囂張不可怕，可怕是民眾選擇沉默，也...

影／許淑華為李眉蓁站台感慨哽咽 透露韓國瑜近況

國民黨今天打團體仗，找來30多名立委進到高雄市38個行政區，和基層博感情，立委許淑華分配到鳳山區，這裡也是2年前韓流崛起...

批李陳是讀稿機和背稿機 吳益政：握手熱度增加10倍

高雄市長補選政見發表會昨天舉行，吳益政批李眉蓁是「讀稿機」，陳其邁是「背稿機」，真正的核心問題都沒有弄清楚，對台灣的政治...

影／國民黨甲級動員為李輔選 吳益政：集體加速自殺！

國民黨發布「甲級動員」號召黨內所有立委前往高雄黨部，全力為市長補選候選人李眉蓁輔選，展現團結氣勢。民眾黨候選人吳益政今天...

藍委團結為李眉蓁助選 江啟臣：競爭對手是一個國家隊

國民黨立委今齊聚高雄，為國民黨高雄市長候選人李眉蓁助選，展現國民黨團結氣勢。李眉蓁說，民進黨的囂張並不可怕，可怕的是大家...

影／談李眉蓁政見會表現 侯友宜：不一樣聲音要聽進去

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會昨日結束，對於國民黨候選人李眉蓁的表現，新北市長侯友宜今表示，看到她已經非常的盡力...

熱門新聞

染疫比利時籍工程師三月檢疫即喪失嗅味覺 指揮中心：恐當時已感染

比利時工程師染疫足跡涉台中2酒吧 未戴口罩接觸40人

調查局訓練所男學員住院採檢 12名接觸學員暫停實習

工程師染疫找不出感染源 黃健豪：有兩種可能性 都是很糟糕模式

紐時：義大利扭轉乾坤 國際孤兒變抗疫典範

在台86天的比利時工程師染疫 前疾管局局長：應是本土個案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。