藍營大陣仗輔選李眉蓁 陳其邁：親力而為是基本功

高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁今天由30多名黨籍立委大陣仗助陣。民進黨候選人陳其邁說，候選人跟市民接觸拜訪要親力而為，這是基本功，自己政策要貼近民意，接地氣。

陳其邁競選行程滿檔，今天繼續衝刺安排9項公開行程，分別到三民區金獅湖鼎金市場、道德院等地拜票、參香，攤商及採買民眾熱情歡迎，贈送鳳梨、包子、肉粽、蘿蔔等象徵吉祥物。

針對國民黨主席江啟臣帶領立委大陣仗南下輔選李眉蓁，陳其邁表示，候選人本身很多事情還是要親力而為，像跟市民接觸、拜訪，這都免不了，雖然比較辛苦勞累，但這是應該要做的事，這是候選人的基本功。

另外，李眉蓁昨天在候選人電視政見發表會提出發展蘭姆酒產業，他則認為，政策要務實可行，知道在國際政治經濟局勢裡面，採取什麼樣的策略。高雄經濟轉型的策略重要產業，比如高科技、5G、人工智慧應用、新創等，可以提升就業，有更多優質的工作機會，這是城市轉型的關鍵議題。

陳其邁說，候選人應該要具體闡述政見，如提了一個產業，說產值有幾百億元，但要交代清楚怎麼做、可不可行。李眉蓁上次講Mojito，這次又講蘭姆酒，他自己也搞不太清楚，但他強調「比較喜歡喝檸檬汁。」

至於昨天的政見發表會政治聲量和網路聲量贏過李眉蓁，陳其邁則說，政策要貼近民意，接地氣，所以希望一步一腳印，在政策上務實可行，也感謝很多年輕朋友、網友的關注，未來會更努力。