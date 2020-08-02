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侯幫李眉蓁造勢 蔡幫陳其邁催票 柯吳今合體
高雄市長補選倒數十二天，選戰白熱化，藍綠白三位選將從早到晚衝刺選情，也找大咖加持。新北市長侯友宜昨晚登台輔選，為國民黨候選人李眉蓁拉聲勢，黨主席江啟臣今天率卅多位立委，兵分多路，深入高雄基層。
身兼民進黨主席的蔡英文總統昨晚再度到高雄，以「社群之夜」模式和青年族群互動，幫黨籍候選人陳其邁催票。民眾黨候選人吳益政昨晚到夜市拜票，今天將與黨主席柯文哲在黨員大會合體造勢。
國民黨秘書長李乾龍說，有侯友宜加持，李眉蓁逆轉勝機會非常大，今天有三十多位立委到高雄助陣，結合議員前往十五個議員選區，以小型座談會方式為李眉蓁拉票，黨籍立委、議員分進合擊，穩固藍營基本盤，也吸納中間選票，「國民黨全動起來了」。
在夜市掃街時，婆婆媽媽看見侯友宜開心喊說「終於看到你了！歡迎來高雄」，有年輕人雀躍地說「侯友宜耶！」
蔡英文總統昨晚再度到高雄，以「社群之夜」模式為陳其邁拉抬聲勢；陳其邁競選團隊表示，昨天現場約容納三千名支持者，平均年齡不到三十歲，同步透過網路直播放送，希望將社群力化為行動力，也轉為投票動能，催出更多青年票。
陳其邁競選團隊總幹事趙天麟說，將展開車隊掃街、站路口的大陸軍計畫，結合黨籍立委、議員等隊友力量，到選區各主要路口，把握分秒與選民握手、互動，衝高投票率。
吳益政昨晚政見會後，由總幹事蔡壁如陪同，連趕興中商圈、駁二夜市拜票，卯足勁衝刺選情，他說，不擔心藍綠夾殺，「市民才是最大咖」。夜市拜票時，不少支持者與吳益政合照，高呼「凍蒜」、「加油」。
吳益政今天下午參加民眾黨黨員大會，與黨主席柯文哲大進場，在黨員大會上造勢，柯文哲本月八、九日也規畫再度到高雄輔選。
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