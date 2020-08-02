觀察站／高雄負債無解 票怎麼投？

高雄市長補選候選人昨天進入短兵相接，三位候選人的電視政見會砲火四射，可惜熱鬧有餘，精彩度不足，對於高雄市負債問題，只會推諉塞責，就算提出解決方法，也是尋找外力幫忙，都沒有實質為市民找到答案。

昨天的政見會，藍白綠候選人各有特色，從穿著上可明顯透露心情。李眉蓁以競選T恤外搭黑色西裝外套，緊張感多少透露在嚴肅的黑色中；吳益政一身藍，是他日常問政時常見的穿著，態度較從容；陳其邁白襯衫繫藍紫色領帶，套句他自己的話，戴上領帶較正式。

三人在政見會前都花不少時間準備，尤其李眉蓁，幾天前就減少行程，全力準備政見會。她從財政到建設，鎖定陳其邁攻擊，陳其邁回擊李眉蓁和吳益政的力道也不差，並延續綠營對前市長韓國瑜批判，指韓主政兩年讓市政空轉。

三人不約而同都有提到高雄高負債問題，可惜都把原因推給對手政黨，對如何解決負債、開源節流方式，反而著墨不多。畢竟，三年的政見能否化為實際行動，關鍵還是在財政能否支持，負債多年的高雄，若沒有一套實質的解決辦法，恐怕提出再多的願景方向，最後只會淪為口號。

除了在政策上交鋒外，三人都想搶年輕人的票。像陳其邁多次提到憂心投票率，尤其年輕族群部分。昨晚蔡英文社群之夜明顯以年輕族群為主，可以看出綠營的憂慮。

至於新北市長侯友宜陪李眉蓁走訪夜市，吸引力十足，也展現藍營的團結，逛夜市的人紛紛向前與他合照；要爭取的同樣是年輕族群的選票。

吳益政昨天與團隊也走夜市拉票，氣勢自然不及藍綠；今天則要到北部參加民眾黨員大會，「正式」現身民眾黨大家庭，要穩住第三勢力沒有藍綠包袱的優勢。

高雄市長補選之戰，藍綠白全面激烈開戰，並且積極搶進年輕族群的選票，只是財政問題無解，年輕人在高雄也將看不到未來，這一張票又要如何投？