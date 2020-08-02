聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／高雄負債無解 票怎麼投？

聯合報 / 本報記者楊濡嘉
高雄市長補選政見發表會昨天舉行，三位候選人李眉蓁（左起）吳益政、陳其邁三人開始前合影。圖／高雄市選委會提供
高雄市長補選政見發表會昨天舉行，三位候選人李眉蓁（左起）吳益政、陳其邁三人開始前合影。圖／高雄市選委會提供

高雄市長補選候選人昨天進入短兵相接，三位候選人的電視政見會砲火四射，可惜熱鬧有餘，精彩度不足，對於高雄市負債問題，只會推諉塞責，就算提出解決方法，也是尋找外力幫忙，都沒有實質為市民找到答案。

昨天的政見會，藍白綠候選人各有特色，從穿著上可明顯透露心情。李眉蓁以競選T恤外搭黑色西裝外套，緊張感多少透露在嚴肅的黑色中；吳益政一身藍，是他日常問政時常見的穿著，態度較從容；陳其邁白襯衫繫藍紫色領帶，套句他自己的話，戴上領帶較正式。

三人在政見會前都花不少時間準備，尤其李眉蓁，幾天前就減少行程，全力準備政見會。她從財政到建設，鎖定陳其邁攻擊，陳其邁回擊李眉蓁和吳益政的力道也不差，並延續綠營對前市長韓國瑜批判，指韓主政兩年讓市政空轉。

三人不約而同都有提到高雄高負債問題，可惜都把原因推給對手政黨，對如何解決負債、開源節流方式，反而著墨不多。畢竟，三年的政見能否化為實際行動，關鍵還是在財政能否支持，負債多年的高雄，若沒有一套實質的解決辦法，恐怕提出再多的願景方向，最後只會淪為口號。

除了在政策上交鋒外，三人都想搶年輕人的票。像陳其邁多次提到憂心投票率，尤其年輕族群部分。昨晚蔡英文社群之夜明顯以年輕族群為主，可以看出綠營的憂慮。

至於新北市長侯友宜陪李眉蓁走訪夜市，吸引力十足，也展現藍營的團結，逛夜市的人紛紛向前與他合照；要爭取的同樣是年輕族群的選票。

吳益政昨天與團隊也走夜市拉票，氣勢自然不及藍綠；今天則要到北部參加民眾黨員大會，「正式」現身民眾黨大家庭，要穩住第三勢力沒有藍綠包袱的優勢。

高雄市長補選之戰，藍綠白全面激烈開戰，並且積極搶進年輕族群的選票，只是財政問題無解，年輕人在高雄也將看不到未來，這一張票又要如何投？

陳其邁 李眉蓁 夜市 吳益政 韓國瑜 侯友宜 蔡英文

延伸閱讀

公辦政見會為自己打幾分？ 陳其邁：交由市民打分數

影／高雄債難清！陳其邁：是國民黨欠的 不是民進黨

李眉蓁邀當副市長 吳益政笑回「人帥才會被吃豆腐」

沒建設高雄？ 陳其邁駁斥李眉蓁：光捷運就補助1400億

相關新聞

高市長補選政見會 藍綠白為「負債」激辯

高雄市第三屆市長補選公辦政見會昨天登場，對於高雄負債問題，藍綠白三陣營激烈交鋒，砲火四射。國民黨候選人李眉蓁直攻「民進黨...

觀察站／高雄負債無解 票怎麼投？

高雄市長補選候選人昨天進入短兵相接，三位候選人的電視政見會砲火四射，可惜熱鬧有餘，精彩度不足，對於高雄市負債問題，只會推...

侯幫李眉蓁造勢 蔡幫陳其邁催票 柯吳今合體

高雄市長補選倒數十二天，選戰白熱化，藍綠白三位選將從早到晚衝刺選情，也找大咖加持。新北市長侯友宜昨晚登台輔選，為國民黨候...

藍營退群風暴 議員：進進出出終會擁抱，像極了愛情

近日社群上引爆了一股「像極了愛情」風潮，政治人物也爭相跟風追流行，高雄市長補選候選人陳其邁在公辦政見會上，以當前正紅的流...

不畏藍綠夾殺 吳益政夜市衝票明與柯文哲合體

高雄市長補選倒數13天，選戰白熱化，藍綠白三位選將從早到晚衝刺選情，也找大咖加持拚場。民眾黨候選人吳益政今晚到夜市拜票，...

蔡英文總統社群之夜到高雄 大「邁」進為陳其邁拉票

蔡英文總統社群之夜今天移師高雄展覽館舉辦，配合民進黨高雄市長補選候選人陳其邁的「人蔘大邁進」為陳其邁拉抬氣勢， 肯定陳其...

侯友宜高雄助選展現超高人氣 夜市攤商免費招待小吃

新北市長侯友宜今天初次南下高雄替國民黨高雄市長候選人李眉蓁輔選，連同新北市議會議長蔣根煌在內，今晚偕同11位新北市議員與...

幫李眉蓁助選 侯友宜：要團結面對艱辛選戰

高雄市長補選進入白熱化，今晚藍綠大拚場，綠打總統牌，找蔡英文舉辦「社群之夜」要催出青年票；藍由新北市長侯友宜等人陪同候選...

影／蔡英文、陳其邁參拜聖雲宮 地方鄉親喊：市長好

高雄市長補選選戰倒數，總統蔡英文今天特別替候選人陳其邁站台，前往楠梓區聖雲宮參拜，廟方直喊「總統好、市長好」，地方鄉親也...

公辦政見會為自己打幾分？ 陳其邁：交由市民打分數

高雄市公辦政見說明會，三方候選人在政見上過招，陳其邁會後被問到幫自己打幾分，他說，還是交由市民打分數，他就是盡力的準備，...

影／高雄債難清！陳其邁：是國民黨欠的 不是民進黨

高雄市長補選政見會今天(1日)下午登場，國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政皆對民進黨的候選人陳其邁提出質疑，除了強調...

李眉蓁邀當副市長 吳益政笑回「人帥才會被吃豆腐」

國民黨高雄市長候選人李眉蓁在政見會發表結論時，提及若當選，想找對手吳益政當副市長，吳會後聽了笑說，「我好久.... 人帥...

熱門新聞

染疫比利時籍技工足跡曝光！酒吧、健身館等24處都入列

影／110天零本土恐破功 來台2個月歐洲工程師確診新冠肺炎

比利時工程師潛伏罹病期跑三縣市 隔離管理人數恐創新高

染疫比利時籍工程師三月檢疫即喪失嗅味覺 指揮中心：恐當時已感染

第二波疫情蠢動 我國再增6例境外移入下午2時說明

從日女大生、泰移工到歐洲工程師 這五大場所務必帶口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。