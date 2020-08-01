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震撼！立委受賄案 北檢聲押禁見4現任立委1黨主席

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解決長照問題 李眉蓁批陳其邁未替高雄爭取有利建設

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長補選政見發表會昨天舉行，國民黨候選人李眉蓁發表政見。 圖／高雄市選委會提供
高雄市長補選政見發表會昨天舉行，國民黨候選人李眉蓁發表政見。 圖／高雄市選委會提供

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁今天在電視政見會中被提問到有關解決長照問題時，轉守為攻，批評民進黨主政高雄時退回中央要補助高雄興建兩座國民運動中心經費，也批判行政院的高鐵南延方案對高雄沒有幫助，可是民進黨候選人陳其邁未在行政院副院長任內為高雄爭取有利的方案。

談到長照，李眉蓁表示會推動老青共居、加強關懷據點、老人供餐等服務，因為人口老化、外移，高雄的工作機會少、低薪，造成青年北漂，所以要讓高薪產業進駐，引進新的旗艦產業、增加就業機會，讓資金、人才回流。

她批評，民進黨候選人陳其邁當了14年立、行政院副院長，但都未替高雄爭取福利，例如高鐵南延，但行政院選擇了對高雄沒有幫助的左營方案，走台鐵路線到高雄火車站三鐵共構、鳳山到屏東的方案未被採納，陳其邁也未替高雄爭取，後來又說高鐵南延要從長計議，要尊重專家學者的意見，不是高雄市長說了就算，這怎麼對得起高雄市民？

她又舉例二座國民運動中心，民進黨主政高雄時，當時馬英九當總統，全國補助，補助高雄在小港、苓雅二座，可是民進黨市府把經費退回去 ，現在陳其邁說要做十座；經費收回去了，無經費補助， 要花高雄市自己的錢；如果國民運動中心那麼重要，為何陳其邁以前不阻止民進黨主政的高雄市政府？

高雄面臨嚴重挑戰，產業空洞、經濟低迷，產業轉型太慢、重工業的 空汙、人口結構老化、人口減少、負債3300億，未來當市長就是要挑戰這些。

未來產業發展重點可著重在下面三項：一、自由經濟貿易特區鬆綁，好進好出，引進跨國公司；二、金屬、石化產業高質化；三、發展主力工業，包括鋼鐵、石化、造船、遊艇、觀光、農業外銷、物流、綠能環保、文創、會展 體感產業等。

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁。圖／翻攝電視政見會畫面
國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁。圖／翻攝電視政見會畫面

民進黨 陳其邁 高雄市 李眉蓁

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