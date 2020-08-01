政見會結論 李眉蓁：若當選將邀吳益政當副市長

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會今天舉行，國民黨候選人李眉蓁在結論時說，她要推動高雄萊姆酒產業，為高雄經濟注入活水，若當選市長，也將邀民眾黨候選人吳益政當副市長，一起為高雄打拚。

李眉蓁在結論時批民進黨執政「3分市政，7分派系」的家天下心態，民進黨搶奪國家資源、政府名位、國營事業毫不客氣，民進黨派系個個「又肥又壯」，但是高雄的經濟卻越來越差，市民連最基本的生活三要素陽光、空氣、水都做不好。

李眉蓁說，民進黨不但讓高雄人「歹賺食」，連「呼一口新鮮空氣、喝一口乾淨好水」都做不到嗎？民進黨怎麼還敢吹牛？民進黨執政大力推動火力發電，最後變成害大家用肺發電，前市長韓國瑜在任期內大力改善高雄空汙，去年空氣品質良率達到76.4%，平均改善10%以上。

李眉蓁說，未來她會持續推動空汙減量、工業鍋爐改用天然氣、獎勵電動機車、提高公共運輸搭乘率、加強取締汙染源、秋冬時火力發電廠降載，讓高雄市民擁有更好的空氣品質。

她並報告她的4項軟實力政策，分別為讓市民喝好水、推動萊姆酒產業、力推會展三支箭、建設高雄為軟體智慧城市。

李眉蓁說，第一，讓市民喝好水。高雄沒有乾淨的自來水，街頭超過2千家加水站，排隊買水成了高雄的常態。她當市長後，會成立「喝好水專家小組」，並比照台北市的作法，成立「高雄市自來水事業處」，加速管線汰換、提高水質。

此外，她還要在學校、醫院等公共空間設置大型逆滲透飲水機，以「一校一機」、「一院一機」讓學生及病患能優先喝到乾淨好水。

第二，推動蘭姆酒產業。她說，全球烈酒市場消費達12兆，產值直追半導體產業。以蘭姆酒來說，原料是甘蔗，高雄有優質甘蔗的土地和技術，如果高雄能占有全球 10%的蘭姆酒市場，每年就有約500億的收入。

她說，她當選市長，會在2年內完成「蘭姆酒產業」政策制定和立法工作，為高雄經濟注入活水。金門有高粱，宜蘭有葛瑪蘭，相信高雄也一定能把酒莊經濟做起來。

第三、力推會展三支箭，讓高雄觀光再起飛，雄冠全台，讓世界看見高雄。她說，高雄展覽館曾經被寄予厚望，但是無能的民進黨卻讓它一年有240天是蚊子館。她要用「會展三支箭」來為高雄會展產業找出路，透過「會議＋觀光」模式，帶動外來人口觀光消費。

其次，她還要把高雄打造成大型精品的「常展基地」，建構常展聚落，創造在地工作機會；也會結合高雄豐富的宗教文化資源，推動宗教會展。

第四，建設高雄為軟體智慧城市。她說，高雄是重工業城市，不要汙染，未來必須邁向產業轉型。硬體建設讓高雄付出很大的社會成本，又賺得沒有比別人多。

李眉蓁說，未來她要推動軟建設，多賺智慧財，建立「小型自媒基地」、「中型新創基地」，再爭取「大型軟體公司進駐」。更要吸引國際投資，把高雄建設成世界級影視和軟體產業的智慧城市。

她並表示，請讓她當市長，她會邀請吳益政當副市長，至於陳其邁，相信蔡總統會有更好的安排，這樣他們3個人都可以為高雄打拚。