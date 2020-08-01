快訊

震撼！立委受賄案 北檢聲押禁見4現任立委1黨主席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政見會結論 吳益政：盼高雄從工業城市轉為設計之都

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
政見會結論，吳益政希望高雄轉型成為設計之都。記者徐白櫻／翻攝
政見會結論，吳益政希望高雄轉型成為設計之都。記者徐白櫻／翻攝

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表今天下午在高市府四維中心登場，三位候選人陸續發表結論。吳益政說，若當市長首要改善統籌分配款問題、成立氣候變遷小組，而且希望高雄可以順利從工業城市轉型為設計之都

吳益政說，以前高雄市政府積欠勞健保1千4百多億，曾被查封，財政是高雄的核心問題，若要解決問題，一定要市長與立委合作，修改統籌分配款是執政黨不可迴避的責任；稅收若不改，即使設立橋頭科學園區，稅都被中央收走，高雄的統籌分配款只會增加2億7千萬元，這樣如何解決3千300億負債問題，要還112年才能把債還完。

吳益政說，若當市長，第一個要解決的問題是統籌分配款問題，會拜訪立院黨團，希望比照德國分稅制，賺的錢大家一人一半，大家都有錢，不用去求人家。

第二、成立氣候變遷小組，推動城市乾淨能源、綠色交通、永續科技農業等五大領域，讓高雄成為低碳韌性的國際示範城市，追求環境的幸福與永續，因為追求幸福與追求GDP一樣重要。

第三、高雄可從工業城市轉型為設計之都，希望推動左營眷村招募工業設計師、建築師，推動電影徵才計畫，讓高雄工作變快樂有趣，並協助傳統產業轉型，高雄成為國際金融科技園區。

設計之都 吳益政 氣候變遷

延伸閱讀

陳其邁允加速交通建設 輕軌捷運趕快動工

解決高雄弱勢團體經營困境 吳益政力推高雄幣

關注長照 吳益政：市長應該思考如何運用現有資源

聚焦高雄財政 藍白籲中央重視財政改革

相關新聞

影／高雄債難清！陳其邁：是國民黨欠的 不是民進黨

高雄市長補選政見會今天(1日)下午登場，國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政皆對民進黨的候選人陳其邁提出質疑，除了強調...

陳其邁說參選像極了愛情 李眉蓁回應：高雄是初戀

民進黨高雄市長候選人陳其邁今午在公辦政見會表示，參選一路走來「像極了愛情」，國民黨李眉蓁會後被問及感受，她說:「高雄是我...

李眉蓁邀當副市長 吳益政笑回「人帥才會被吃豆腐」

國民黨高雄市長候選人李眉蓁在政見會發表結論時，提及若當選，想找對手吳益政當副市長，吳會後聽了笑說，「我好久.... 人帥...

陳其邁自嘲 參選一路走來「像極了愛情」

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今午在公辦政見會進行結論有感而發，他說自己常被嘲諷一選再選，他則回答，與高雄故鄉的關係就上...

如何營造高齡友善社會 陳其邁：引進民間資金

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表今天下午在高市府四維中心登場，有關如何營造高雄年成高齡友善社會、吸引年輕人定居這個議...

沒建設高雄？ 陳其邁駁斥李眉蓁：光捷運就補助1400億

高雄市長補選候選人電視政見會結論，民進黨候選人陳其邁反駁國民黨候選人李眉蓁批評民進黨和他未關心高雄的建設，強調蔡英文總統...

解決長照問題 李眉蓁批陳其邁未替高雄爭取有利建設

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁今天在電視政見會中被提問到有關解決長照問題時，轉守為攻，批評民進黨主政高雄時退回中央要補助...

政見會結論 李眉蓁：若當選將邀吳益政當副市長

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會今天舉行，國民黨候選人李眉蓁在結論時說，她要推動高雄萊姆酒產業，為高雄經濟注入活水...

政見會結論 吳益政：盼高雄從工業城市轉為設計之都

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表今天下午在高市府四維中心登場，三位候選人陸續發表結論。吳益政說，若當市長首要改善統籌...

解決高雄弱勢團體經營困境 吳益政力推高雄幣

高雄市長補選候選人電視政見會，民眾黨候選人吳益政在第二位提問人高雄市慈善團體聯合總會理事長張來川有關照顧弱勢團體的提問，...

關注長照 吳益政：市長應該思考如何運用現有資源

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會今天舉行，天主教聖功醫院院長楊儀華提問關注老人長照議題。民眾黨候選人吳益政說，可以...

陳其邁稱當選會召開社福高峰會 解決弱勢資源不足

民進黨高雄市長候選人陳其邁今午答覆高雄市慈善聯合會理事長張來川提問「如何照護弱勢」，他強調，未來若當市長，會建構平台，讓...

熱門新聞

傳外籍工程師疑在台染疫 指揮中心八字回應

染疫比利時籍技工足跡曝光！酒吧、健身館等24處都入列

影／110天零本土恐破功 來台2個月歐洲工程師確診新冠肺炎

第二波疫情蠢動 我國再增6例境外移入下午2時說明

外籍工程師染疫前跑三縣市 隔離管理人數規模恐創新高

大解封後單日新高 我國增6例境外移入新冠肺炎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。