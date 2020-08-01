政見會結論 吳益政：盼高雄從工業城市轉為設計之都

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表今天下午在高市府四維中心登場，三位候選人陸續發表結論。吳益政說，若當市長首要改善統籌分配款問題、成立氣候變遷小組，而且希望高雄可以順利從工業城市轉型為設計之都。

吳益政說，以前高雄市政府積欠勞健保1千4百多億，曾被查封，財政是高雄的核心問題，若要解決問題，一定要市長與立委合作，修改統籌分配款是執政黨不可迴避的責任；稅收若不改，即使設立橋頭科學園區，稅都被中央收走，高雄的統籌分配款只會增加2億7千萬元，這樣如何解決3千300億負債問題，要還112年才能把債還完。

吳益政說，若當市長，第一個要解決的問題是統籌分配款問題，會拜訪立院黨團，希望比照德國分稅制，賺的錢大家一人一半，大家都有錢，不用去求人家。

第二、成立氣候變遷小組，推動城市乾淨能源、綠色交通、永續科技農業等五大領域，讓高雄成為低碳韌性的國際示範城市，追求環境的幸福與永續，因為追求幸福與追求GDP一樣重要。

第三、高雄可從工業城市轉型為設計之都，希望推動左營眷村招募工業設計師、建築師，推動電影徵才計畫，讓高雄工作變快樂有趣，並協助傳統產業轉型，高雄成為國際金融科技園區。