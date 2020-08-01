李眉蓁提出四大政見主軸 強調民進黨留3千多億負債

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會今天舉行，國民黨候選人李眉蓁提出「做好基本功、建設繼續衝、減債加薪水、生活好輕鬆」四大政見主軸，並連3次說「民進黨為高雄留下3300億負債」，因為很重要，她要說3次。

李眉蓁發表政見前，先用台語、客語等語言向市民問好，她並表示，自己有3屆市議員問政經驗，年輕有衝勁，最了解基層需要，可無縫接軌，不用重開機，即刻出發。她政見有四大主軸，就是「做好基本功、建設繼續衝、減債加薪水、生活好輕鬆」。

做好基本功部分，她說，民進黨花3兆多，但負債三千多億，公幼又抽不到籤，老幼照護不足，20年都做不好，還要相信2年拚4年嗎？她除了要做好前市長韓國瑜的路平、燈亮、水溝通，還要增設老青共居、公幼等，建立幸福育兒宜居城市。

至於建設繼續衝，她說，高雄興建從北到南，包括岡山、路竹、林園延升線，捷運黃線、輕軌、兵工廠遷建、大林蒲遷村等10項建設，要確保如期完工，還要解決缺水、缺電、缺人才等5缺問題。

減債加薪水部分，她先連說3次「民進黨為高雄留下3300億負債」，因為很重要，所以她要講3次，這是民進黨留給子孫沉重負擔，行政院長蘇貞昌說要給高雄建設4千億，不知是否真的，如給3千億讓高雄打消負債，她和吳益政就不用選了。

李眉蓁說，她主張財畫法修正，營業稅40%提升到50%，並吸引高附加價值產業、協助青年創業。生活好輕鬆部分，要保護高雄環境，做好河川、生態保育等，發展特色路跑、健身運動、休閒觀光等活動，讓所有住高雄的人，都可生活好輕鬆。

她說，她參選以來受到很多無情對待，但民進黨帶給高雄的傷害，跟她受到的汙辱比不算什麼，她會為高雄堅強。