快訊

前立委陳唐山被控涉貪 地表最強里長：等這天很久了

今年第三號颱風辛樂克生成 最新路徑曝光了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李眉蓁提出四大政見主軸 強調民進黨留3千多億負債

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會今天舉行。記者蔡孟妤／翻攝
高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會今天舉行。記者蔡孟妤／翻攝

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會今天舉行，國民黨候選人李眉蓁提出「做好基本功、建設繼續衝、減債加薪水、生活好輕鬆」四大政見主軸，並連3次說「民進黨為高雄留下3300億負債」，因為很重要，她要說3次。

李眉蓁發表政見前，先用台語、客語等語言向市民問好，她並表示，自己有3屆市議員問政經驗，年輕有衝勁，最了解基層需要，可無縫接軌，不用重開機，即刻出發。她政見有四大主軸，就是「做好基本功、建設繼續衝、減債加薪水、生活好輕鬆」。

做好基本功部分，她說，民進黨花3兆多，但負債三千多億，公幼又抽不到籤，老幼照護不足，20年都做不好，還要相信2年拚4年嗎？她除了要做好前市長韓國瑜的路平、燈亮、水溝通，還要增設老青共居、公幼等，建立幸福育兒宜居城市。

至於建設繼續衝，她說，高雄興建從北到南，包括岡山、路竹、林園延升線，捷運黃線、輕軌、兵工廠遷建、大林蒲遷村等10項建設，要確保如期完工，還要解決缺水、缺電、缺人才等5缺問題。

減債加薪水部分，她先連說3次「民進黨為高雄留下3300億負債」，因為很重要，所以她要講3次，這是民進黨留給子孫沉重負擔，行政院長蘇貞昌說要給高雄建設4千億，不知是否真的，如給3千億讓高雄打消負債，她和吳益政就不用選了。

李眉蓁說，她主張財畫法修正，營業稅40%提升到50%，並吸引高附加價值產業、協助青年創業。生活好輕鬆部分，要保護高雄環境，做好河川、生態保育等，發展特色路跑、健身運動、休閒觀光等活動，讓所有住高雄的人，都可生活好輕鬆。

她說，她參選以來受到很多無情對待，但民進黨帶給高雄的傷害，跟她受到的汙辱比不算什麼，她會為高雄堅強。

李眉蓁 政見發表會

延伸閱讀

高市公辦政見會將登場 吳益政：像聯考書唸不完

高雄黨內風暴 李乾龍：陸淑美情緒發洩 黨團總召照機制

高雄市長補選 公辦政見會3候選人交鋒

李眉蓁論文案 中山大學：一個月判定

相關新聞

解決高雄弱勢團體經營困境 吳益政力推高雄幣

高雄市長補選候選人電視政見會，民眾黨候選人吳益政在第二位提問人高雄市慈善團體聯合總會理事長張來川有關照顧弱勢團體的提問，...

呼籲盡速修正財畫法 李眉蓁：應把營業稅提升到50%

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會今天舉行，高雄市慈善團體聯合總會理事長張來川提問關注社福議題，國民黨候選人李眉蓁說...

李眉蓁指當選後 會延續路平、燈亮水溝通建設

高雄市長補選公辦政見會提問階段，高雄市建築師公會理事長鄭純茂詢問，如何追求優質公共建設，讓市可以與國際接軌，首位答辯的國...

陳其邁提4大優先 批財劃法問題在北市願不願意釋出財源

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今天在電視政見會中表示，高雄市的負債是國民黨造成的；對於高雄重要建設，如他當選市長，輕軌要...

回答建築師公會 吳益政：要有人本交通及城市美學思維

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會今天舉行，高雄市建築師公會理事長鄭純茂提問關注不合理的採購合約、過時的工程預算等問...

直播／高市政見會 吳益政：藍綠主政沒有讓生活更好

高雄市長補選今天舉辦公辦政見發表會，民眾黨候選人吳益政抽中2號發言。繼國民黨候選人李眉蓁之後發表政見。吳益政以解決極端氣...

關注長照 吳益政：市長應該思考如何運用現有資源

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會今天舉行，天主教聖功醫院院長楊儀華提問關注老人長照議題。民眾黨候選人吳益政說，可以...

陳其邁稱當選會召開社福高峰會 解決弱勢資源不足

民進黨高雄市長候選人陳其邁今午答覆高雄市慈善聯合會理事長張來川提問「如何照護弱勢」，他強調，未來若當市長，會建構平台，讓...

如何提公共工程品質 陳其邁：成立路平監督委員會

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表今天下午在高市府四維中心登場，高雄市建築師公會理事長鄭純茂提問，如何用合理採購合約來...

聚焦高雄財政 藍白籲中央重視財政改革

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會今天舉行，候選人聚焦財政問題，民眾黨候選人吳益政指高雄需要財政改革，但要靠立委職權...

李眉蓁提出四大政見主軸 強調民進黨留3千多億負債

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會今天舉行，國民黨候選人李眉蓁提出「做好基本功、建設繼續衝、減債加薪水、生活好輕鬆」...

高市公辦政見會將登場 吳益政：像聯考書唸不完

高雄市長補選今天下午舉辦公辦電視政見發表會，民眾黨候選人吳益政抽中2號發言，將繼國民黨候選人李眉蓁之後發表政見。吳益政手...

熱門新聞

傳外籍工程師疑在台染疫 指揮中心八字回應

110天零本土恐破功 來台2個月歐洲工程師確診新冠肺炎

第二波疫情蠢動 我國再增6例境外移入下午2時說明

染疫比利時籍技工足跡曝光！酒吧、健身館等24處都入列

外籍工程師染疫前跑三縣市 隔離管理人數規模恐創新高

李登輝辭世 國葬法不合宜 府將依卸任禮遇治喪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。