聽新聞
test
0:00 / 0:00

罷韓後首勝 藍驚險保住高市議長

聯合報 / 記者王慧瑛楊濡嘉徐白櫻周志豪王寓中／連線報導
高雄市議長補選，國民黨曾麗燕（左四）順利當選後，為市長候選人李眉蓁（左三）比三號拉票。記者劉學聖／攝影
高雄市議長補選，國民黨曾麗燕（左四）順利當選後，為市長候選人李眉蓁（左三）比三號拉票。記者劉學聖／攝影

有人勾破選票、有人唱名時未領票

高雄市議長昨天補選，國民黨候選人曾麗燕獲得過半數的卅五票，打敗民進黨候選人張勝富。結果雖如國民黨預期，但過程驚險萬分，有人勾破選票、有人唱名時未領票；國民黨秘書長李乾龍、已故議長許崑源遺孀林絲娛昨全程坐鎮黨團關切，一有風吹草動立即致電向立法院前立委王金平求援，力求票票入匭。

曾麗燕獲關鍵4票 包括吳益政一票

高雄市議會原有六十六席議員，許崑源過世後剩六十五席。其中，國民黨團卅二人、民進黨團廿六人、無黨團結聯盟四人、時代力量二席，還有一席無黨籍范織欽。曾麗燕獲得關鍵四票支持，包括民眾黨高雄市長補選候選人吳益政的一票，曾最後以過半數的卅五票當選議長。

國民黨昨天保住議會龍頭，打贏「罷韓」後的第一仗。國民黨主席江啟臣說，現在沒有喘息時間，國民黨還要繼續拚八月十五日高雄市長補選，盼全黨團結支持黨籍候選人李眉蓁

蔡、侯今南下輔選 市長補選戰火再起

高雄市長補選公辦電視政見發表會今天下午登場，藍綠白同場交鋒。新北市長侯友宜今晚將陪同李眉蓁掃街，蔡英文總統則南下為民進黨候選人陳其邁造勢，再度點燃戰火。

不過，國民黨籍副議長陸淑美昨晚傳出在投票後退出黨團LINE群組，藍營再爆茶壺內風暴。陸淑美昨晚受訪說，「黨團群組訊息多，太吵了」，她最近腳扭傷舊疾復發，需要靜養才退出群組，並非退出黨團運作。

國民黨高雄市副議長陸淑美（中）腳傷不便投票，晚間更傳出退出黨團LINE群組，為黨內團結埋變數。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市副議長陸淑美（中）腳傷不便投票，晚間更傳出退出黨團LINE群組，為黨內團結埋變數。記者劉學聖／攝影

昨天上午議長補選投票時，陸淑美坐在位子上不起身，當時唱名的司儀說，「陸因腳痛，無法起身」，工作人員遂將選票拿到陸面前完成圈選。

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺說，他有聯繫陸淑美，「沒事，不會分裂」，他相信陸對藍營有很深的情感與使命，不會退出黨運作。

投票過程充滿變數，國民黨議員蔡金晏勾破選票變成無效票，蔡事後稱是選票太長，不小心勾破。李乾龍說，相信所有黨籍議員，先聽當事人說法，市黨部呈報上來後再交由中央考紀會處理。

國民黨議員吳利成在第一次投票唱名時未在場，直到第二次唱名才領投票，第一時間也沒看到吳益政現身議場，種種突發狀況都令監票的國民黨團幹部繃緊神經。

曾麗燕隨即宣誓就職表示，不論是市政推動或議會監督，都應以民意為依歸，八月十五日即將補選新市長，無論誰當選，希望盡快穩定政局。

國民黨 高雄市 投票 吳益政 李乾龍 李眉蓁 侯友宜 江啟臣 陳其邁

延伸閱讀

藍營曾麗燕當選議長 陳其邁：有機會朝野合作

守住議長 藍營議員憂「只有一天慶祝行情」

高市新議長曾麗燕就職 籲新市長推動市政要有延續性

國民黨曾麗燕當選高市議長 民進黨團致賀

相關新聞

罷韓後首勝 藍驚險保住高市議長

高雄市議長昨天補選，國民黨候選人曾麗燕獲得過半數的卅五票，打敗民進黨候選人張勝富。結果雖如國民黨預期，但過程驚險萬分，有...

新聞眼／勝非勝、敗非敗 牽動市長大戰

高雄市議長昨天補選投票，國民黨曾麗燕最後獲得過半數票卅五票勝出，國民黨雖然先把劇本結局寫好，但投票過程暗潮洶湧，完全不按...

高市長補選 首長布局3將交鋒

高雄市長補選，三方戰將今天將在公辦政見會政策交鋒，訴求公教人員選票，國民黨候選人李眉蓁昨先公布市府首長布局主張，強調「青...

藍營曾麗燕當選議長 陳其邁：有機會朝野合作

高雄市議會新任議長出爐，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁恭喜國民黨高雄市議員曾麗燕當選，並表示過去在行政院任職，曾與她就大...

分裂聲中曾麗燕當選高市議長 江啟臣：感謝陸淑美大氣

高雄市議長補選結果出爐，國民黨推出的資深議員曾麗燕順利當選。國民黨主席江啟臣晚間在臉書表示，現在沒有喘息的時間，國民黨還...

藍營風暴又一樁 陸淑美退出黨團群組

國民黨高雄市議員曾麗燕今天上午在議長補選脫穎而出，藍營保住議會龍頭，晚間卻傳出國民黨籍副議長陸淑美退出黨團LINE群組，...

守住議長 藍營議員憂「只有一天慶祝行情」

國民黨高雄市議員曾麗燕在議長補選中脫穎而出，藍軍守住議會龍頭位子，藍營議員憂心「只有一天的慶祝行情」，2周後的高雄市長補...

影／高雄議長補選藍軍勝出 朱立倫：815繼續加油

高雄市議會今天補選議長，國民黨資深議員曾麗燕勝出。前黨主席朱立倫說，對議長補選一直非常有信心，接下來就是8月15日（高雄...

辣台妹挺大港男兒 蔡總統8月1日社群之夜輔選陳其邁

總統蔡英文社群之夜ft.陳其邁高雄限定場「人蔘大邁進」，將於8月1日晚將在高雄展覽館登場；「辣台妹總統」蔡英文除了與粉絲...

高市新議長曾麗燕就職 籲新市長推動市政要有延續性

高雄市議會今天補選出的新議長曾麗燕就職後致詞表示，當選是承擔責任的開始，她一定會堅守市民與議員的託付；市政推動具有延續性...

局處首長晉用 陳其邁、吳益政均主張「在地優先」

高雄市長補選，三方戰將明天將在公辦政見會進行政策交鋒，國民黨候選人李眉蓁今天先公布市府首長布局主張，強調「青年入陣，女力...

對新議長 李眉蓁：國民黨要團結 吳益政：議會要改革

高雄市議會今天補選出新議長，就是國民黨曾麗燕。國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁表示，國民黨團一定會繼續努力發揮監督市政的力...

熱門新聞

民眾在李登輝靈堂外 大喊「哈哈哈！老賊終於死了！」

傳外籍工程師疑在台染疫 指揮中心八字回應

最後兩天靠強心劑在撐 李曾文惠緊握李登輝手送最後一程

江啟臣、李乾龍不用走人了！議長補選藍綠車拚曾麗燕勝

高雄市議長補選曾麗燕35票勝 國民黨穩住議會優勢

一句台人沒抗日 讓曾經交好的馬英九批李登輝出賣台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。