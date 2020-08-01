罷韓後首勝 藍驚險保住高市議長
有人勾破選票、有人唱名時未領票
高雄市議長昨天補選，國民黨候選人曾麗燕獲得過半數的卅五票，打敗民進黨候選人張勝富。結果雖如國民黨預期，但過程驚險萬分，有人勾破選票、有人唱名時未領票；國民黨秘書長李乾龍、已故議長許崑源遺孀林絲娛昨全程坐鎮黨團關切，一有風吹草動立即致電向立法院前立委王金平求援，力求票票入匭。
曾麗燕獲關鍵4票 包括吳益政一票
高雄市議會原有六十六席議員，許崑源過世後剩六十五席。其中，國民黨團卅二人、民進黨團廿六人、無黨團結聯盟四人、時代力量二席，還有一席無黨籍范織欽。曾麗燕獲得關鍵四票支持，包括民眾黨高雄市長補選候選人吳益政的一票，曾最後以過半數的卅五票當選議長。
國民黨昨天保住議會龍頭，打贏「罷韓」後的第一仗。國民黨主席江啟臣說，現在沒有喘息時間，國民黨還要繼續拚八月十五日高雄市長補選，盼全黨團結支持黨籍候選人李眉蓁。
蔡、侯今南下輔選 市長補選戰火再起
高雄市長補選公辦電視政見發表會今天下午登場，藍綠白同場交鋒。新北市長侯友宜今晚將陪同李眉蓁掃街，蔡英文總統則南下為民進黨候選人陳其邁造勢，再度點燃戰火。
不過，國民黨籍副議長陸淑美昨晚傳出在投票後退出黨團LINE群組，藍營再爆茶壺內風暴。陸淑美昨晚受訪說，「黨團群組訊息多，太吵了」，她最近腳扭傷舊疾復發，需要靜養才退出群組，並非退出黨團運作。
昨天上午議長補選投票時，陸淑美坐在位子上不起身，當時唱名的司儀說，「陸因腳痛，無法起身」，工作人員遂將選票拿到陸面前完成圈選。
國民黨高雄市黨部主委莊啟旺說，他有聯繫陸淑美，「沒事，不會分裂」，他相信陸對藍營有很深的情感與使命，不會退出黨運作。
投票過程充滿變數，國民黨議員蔡金晏勾破選票變成無效票，蔡事後稱是選票太長，不小心勾破。李乾龍說，相信所有黨籍議員，先聽當事人說法，市黨部呈報上來後再交由中央考紀會處理。
國民黨議員吳利成在第一次投票唱名時未在場，直到第二次唱名才領投票，第一時間也沒看到吳益政現身議場，種種突發狀況都令監票的國民黨團幹部繃緊神經。
曾麗燕隨即宣誓就職表示，不論是市政推動或議會監督，都應以民意為依歸，八月十五日即將補選新市長，無論誰當選，希望盡快穩定政局。
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