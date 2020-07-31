辣台妹挺大港男兒 蔡總統8月1日社群之夜輔選陳其邁

總統蔡英文社群之夜ft.陳其邁高雄限定場「人蔘大邁進」，將於8月1日晚將在高雄展覽館登場；「辣台妹總統」蔡英文除了與粉絲互動，也會力挺「大港男兒」陳其邁。

這場社群之夜日前開放網路報名，第一時間湧入萬人點擊頁面，一度因流量過大導致系統過載情形，3000個名額迅速額滿秒殺。

「人蔘大邁進」社群之夜有社群KOL分享人生的「大邁進」經驗，雞排妹鄭家純、萬人美老師郭昱晴、激似陳其邁的藍亦明等人也會分享他們的故事。

此外，還有相挺的樂團，包含幾乎是大港開唱限定的閃靈、高雄在地的滅火器，以及跳舞搖滾團體P!SCO等，堅強的卡司陣容掀起網路熱議。

由於報名名額受限，活動全程將會於臉書直播，讓無法搶到現場名額的粉絲也可以參與線上互動。

因應防疫新生活，主辦單位請參加者全程戴口罩，民眾入場前要量測體溫，若體溫超過攝氏37.5度者將無法入場。活動地點在高雄展覽館南館S2。