侯友宜將輔選李眉蓁 陳其邁酸兩人可趁機溝通抄襲案
高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁表示新北市長侯友宜8月1日將到高雄為她輔選，而當天，總統蔡英文也預訂南下為民進黨高雄市長候選人陳其邁輔選，不無拚場之意。陳其邁今午對此表示，他尊重侯市長。不過陳也趁機酸了李眉蓁，指侯與李對論文抄襲的態度不太一樣，也許是兩人一個好的溝通機會。
陳其邁今午出席聯上飯店出席左楠區後援會成立大會，媒體追問，侯友宜8月1日將輔選李眉蓁，總統蔡英文當天也會到到高雄輔導選，有無拚場意味？陳其邁表示，小英總統的行程很早就定了，他尊重侯市長。「她有他們的選舉節奏，我們還是以我們的節奏為主」。
媒體再問，侯友宜南下輔選對李眉蓁有無加分？結果陳竟表示， 我看侯市長跟李議員對論文抄襲的態度不太一樣，也許這是一個好的溝通 的機會。
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