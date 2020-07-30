快訊

「第一家庭」包袱壓力大 李登輝祖代父職30多年深愛家人

人生舞台謝幕！前總統李登輝病逝北榮 享耆壽98歲

侯友宜將輔選李眉蓁 陳其邁酸兩人可趁機溝通抄襲案

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
陳其邁今午成立左楠區後援會，對侯友宜將輔選李眉蓁，他酸侯與李可就論文抄襲案先溝通一下。記者王昭月／攝影
陳其邁今午成立左楠區後援會，對侯友宜將輔選李眉蓁，他酸侯與李可就論文抄襲案先溝通一下。記者王昭月／攝影

高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁表示新北市長侯友宜8月1日將到高雄為她輔選，而當天，總統蔡英文也預訂南下為民進黨高雄市長候選人陳其邁輔選，不無拚場之意。陳其邁今午對此表示，他尊重侯市長。不過陳也趁機酸了李眉蓁，指侯與李對論文抄襲的態度不太一樣，也許是兩人一個好的溝通機會。

陳其邁今午出席聯上飯店出席左楠區後援會成立大會，媒體追問，侯友宜8月1日將輔選李眉蓁，總統蔡英文當天也會到到高雄輔導選，有無拚場意味？陳其邁表示，小英總統的行程很早就定了，他尊重侯市長。「她有他們的選舉節奏，我們還是以我們的節奏為主」。

媒體再問，侯友宜南下輔選對李眉蓁有無加分？結果陳竟表示， 我看侯市長跟李議員對論文抄襲的態度不太一樣，也許這是一個好的溝通 的機會。

陳其邁 李眉蓁 侯友宜

延伸閱讀

電台專訪 李眉蓁：招商引資做出高雄產業特色

李眉蓁被王浩宇問倒「連錯5題」 李正皓：替她擔憂8月1日政見會

影／敲定了！8月1日侯友宜南下輔選 強調全力支持李眉蓁

陳其邁揪賴品妤開直播 請吃在地漢堡店拚人氣

相關新聞

侯友宜將輔選李眉蓁 陳其邁酸兩人可趁機溝通抄襲案

高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁表示新北市長侯友宜8月1日將到高雄為她輔選，而當天，總統蔡英文也預訂南下為民進黨高雄市長...

邁邁你累了嗎？陳其邁在左楠後援會頻口誤

高雄市長補選立候選人陳其邁今午參加左楠後援會成立大會，與支持者訂下「低標、中標、高標」的催票目標，希望在左楠區至少開出1...

高市議長補選成國民黨主席保衛戰 綠拚突圍

高雄市議會議長補選投票明天登場，國民黨視為主席保衛戰，民進黨則爭取突圍盼有「以小博大」扭轉席次劣勢的機會，被認為牽動選情...

影／小學堂打臉李眉蓁 吳益政：市長層級應問「申論題」

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁昨參加「YAHOO鄉民大會」錄影，桃園市議員王浩宇準備了「小學堂」考李眉蓁，李在高雄行政區...

李眉蓁被王浩宇問倒「連錯5題」 李正皓：替她擔憂8月1日政見會

高雄市長補選將在8月15日登場，國民黨候選人李眉蓁日前參加YAHOO鄉民大會錄影，沒想到遭民進黨議員王浩宇問倒，接連答錯高雄行政區的地理知識，由於8月1日將舉行市長補選政見發表會，草協聯盟發起人李正皓直言，「李眉蓁坐實了『草包』這兩個字」。

影／敲定了！8月1日侯友宜南下輔選 強調全力支持李眉蓁

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁25日的競總成立大會，新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜均未現身，新北市長侯友宜今天終於表態...

如何解決高雄逾3000億負債 陳其邁指多管齊下

高雄市長補選公辦政見會，民眾黨候選人吳益政點名陳其邁想問如何處理高雄逾3000億的負債，陳其邁今早表示，他在行政院任職，...

侯友宜81到高雄助選 李眉蓁：會去掃街走訪夜市拜票

新北市長侯友宜後天（8月1日）將到高雄為國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁助選，李眉蓁今天表示非常感謝侯友宜百忙之中到高雄來...

高雄最南端在哪？ 引發高雄市長補選「混戰」

高雄最南端到底在哪？意外成為高雄市長補選爭執的話題，國民黨候選人李眉蓁參加電視台錄影答成小港區，對手陳其邁答案是林園區，...

侯友宜力挺李眉蓁 確定8月1日到高雄助選

高雄市長補選候選人李眉蓁競選總部表示，新北巿長侯友宜將於8月1日到高雄為李眉蓁加油打氣，並且陪同掃夜市，爭取更多支持。

高雄市長補選 競選活動期間明天開跑

高雄市第3屆市長補選8月15日投票，中選會今天表示，競選活動期間依法將自明日開始至8月14日止，為期15日，中選會及高雄...

高市長補選 藍分身催票 綠全市掃街

高雄市長補選進入最後衝刺期，8月1日三黨候選人在公辦政見會政策過招後，2日起國民黨將動員38位立委南下扮候選人李眉蓁分身...

熱門新聞

李曾文惠、媳婦張月雲步出翠山莊 探李前總統

前總統李登輝狀況不佳 陳水扁曝當年李曾經教他的事

數位身分證遭質疑資安風險…10月換發難產 唐鳳盼設個資機構

人生舞台謝幕！前總統李登輝病逝北榮 享耆壽98歲

北科大橫刀奪愛 建國啤酒廠開發喊卡

傳李登輝頻洗腎 醫師：加護病人常用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。