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電台專訪 李眉蓁：招商引資做出高雄產業特色

中央社 / 高雄30日電
國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁。報系資料照／記者曾吉松攝影
國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁。報系資料照／記者曾吉松攝影

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁今天接受電台專訪談及市政規劃與理念，她表示，希望積極招商引資，做出高雄產業特色，以帶動人潮錢潮；局處首長至少1/4是年輕人跟女性。

李眉蓁接受高雄快樂電台專訪時說，高雄硬體建設做了很多，軟體發展卻沒跟上，希望積極招商引資，做出高雄產業特色，以帶動人潮和錢潮。

她表示，這是一場不對等的選舉，選舉時間更被壓縮到只有50天，她選擇勇於承擔責任，與民眾接觸時也發覺加油的聲音變多了，會繼續下去，承擔到最後一刻。

李眉蓁說，她擔任過三屆議員，常做基層服務，也許不一定很會說話，但一定很會做事。未來她承諾局處首長至少1/4是年輕人跟女性，未來高雄一定要增加年輕人的創意與女性的溫暖。

至於觀光部分，李眉蓁提出建立高屏澎觀光聯盟，帶動三地觀光效益。例如去澎湖搭飛機可以經過高雄，但高雄現在只是過客，要有策略把人留下來，在高雄消費或居住。

高市曾因治安問題致警察局長被撤換，關於治安議題，李眉蓁認為，問題不是把局長換掉就能解決，而是要思考如何提高見警率，常看到警察在身邊會讓人民比較安心。毒品氾濫、詐騙、掃黑、管制槍枝等問題也都是基本功，並利用大數據對症下藥，才能有效改善問題。

李眉蓁也強調要改善市府局處橫向聯繫的問題。她以蓮池潭風景區為例，業務就跨觀光局、都發局、交通局、文化局等，因橫向聯繫差導致效率低，會讓副市長承擔跨局處專案，負責局處之間溝通，提升施政效能。

李眉蓁也表示，年輕人不想生小孩，很多是因為生不起，她希望解決0至6歲學齡前兒童的養育問題，讓年輕家庭不必再為讀公幼要抽籤搶破頭等問題煩心。

陽光、空氣、水是人類生存基本元素，李眉蓁說，會將陽光氣息帶進來，更會讓高雄人能呼吸好空氣、有好的水喝。

李眉蓁

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