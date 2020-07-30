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李眉蓁被王浩宇問倒「連錯5題」 李正皓：替她擔憂8月1日政見會

聯合新聞網 / 綜合報導
代表國民黨參加高雄市長補選的李眉蓁（左）、草協聯盟發起人李正皓（右）。 圖擷自記者曾吉松／攝影、facebook
代表國民黨參加高雄市長補選的李眉蓁（左）、草協聯盟發起人李正皓（右）。 圖擷自記者曾吉松／攝影、facebook

高雄市長補選將在8月15日登場，國民黨候選人李眉蓁日前參加YAHOO鄉民大會錄影，沒想到遭民進黨議員王浩宇問倒，接連答錯高雄行政區的地理知識，由於8月1日將舉行市長補選政見發表會，草協聯盟發起人李正皓直言，「李眉蓁坐實了『草包』這兩個字」。

李正皓在節目《關鍵時刻》中提到，王浩宇問李眉蓁「高雄最北行政區是什麼」，她回「那瑪夏」但答案是桃源區，接著問「最南的行政區呢」，李眉蓁信心地說「小港」但被對方打臉「不對，是林園」，王浩宇又問「人口最多在哪」，李眉蓁答「三民」但事實上是鳳山，有36萬人，至於人口最少李眉蓁答「那瑪夏」，結果是茂林有2000人，最後一題青年失業率，李眉蓁當場答不出來，唯一答對高雄有38個行政區。

面對這情況李正皓說，「當天李眉蓁是連五槓龜，這不是新題目而是考古題，先前民進黨議員曾問過前高雄市長韓國瑜，她身為國民黨候選人，五題答不出來真的很慘，我覺得李眉蓁不樂觀」。

李眉蓁 王浩宇 李正皓

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